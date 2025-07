NOW, in aumento il prezzo del Pass Sport: abbonati ora per risparmiare

A partire dal 1° settembre 2025, Now – la piattaforma streaming di Sky – aumenterà il prezzo del pass Sport di 5 euro al mese. Lo riportano alcune segnalazioni raccolte da dday.it, secondo cui gli abbonati avrebbero ricevuto comunicazioni ufficiali via email. L’aumento riguarderà sia il piano mensile senza vincoli che quello annuale a prezzo bloccato, mentre il pacchetto dedicato a serie TV, show e film dovrebbe rimanere invariato.

Al momento, sul sito ufficiale non è indicato alcun aumento, e i nuovi clienti possono ancora sottoscrivere il pass Sport alle condizioni attuali. Un’opportunità concreta per bloccare l’attuale prezzo per 12 mesi, scegliendo la formula con vincolo annuale.

Ecco i nuovi prezzi previsti dal 1° settembre

Entrambi gli abbonamenti subiranno quindi un aumento mensile che consisterà in 5 euro in più da pagare. Ecco il piano preciso che Now applicherà a breve per tutti gli utenti, ma solo dal prossimo mese di settembre in avanti:

Pass Sport con vincolo annuale

Ora: 14,99 euro/mese

Da settembre: 19,99 euro/mese

Pass Sport senza vincoli (mensile)

Ora: 24,99 euro/mese

Da settembre: 29,99 euro/mese

Chi sottoscrive ora l’abbonamento annuale continuerà a pagare 14,99 euro al mese per un anno, anche dopo l’entrata in vigore del nuovo listino. I rincari verranno applicati solo alla scadenza del contratto in corso. Chi invece è abbonato al piano mensile, potrebbe vedersi applicare i nuovi prezzi già da settembre.

Ampio catalogo sportivo, ma senza Eurosport

Nonostante l’uscita di Eurosport, il pass Sport di Now resta competitivo per l’offerta proposta. Include eventi di alto livello come Formula 1, MotoGP, Champions League, Premier League, Serie A (3 partite a giornata), Bundesliga, Serie C, Wimbledon, US Open e ATP Finals. Un pacchetto ricco, che giustifica il costo attuale ma che, con l’aumento imminente, potrebbe risultare meno vantaggioso.

Per chi era già intenzionato a sottoscrivere il pass, agire ora permette di risparmiare e garantirsi un anno intero allo stesso prezzo, prima della rimodulazione.