Smart Glasses Xiaomi: musica e chiamate a meno di 100 euro

Sappiamo tutti com’è: sei in giro, vuoi ascoltare un po’ di musica o rispondere a una chiamata senza infilarti nulla nelle orecchie, ma le soluzioni davvero comode sembrano sempre troppo costose o troppo strane da indossare. Ecco dove entrano in gioco gli Smart Audio Glasses di Xiaomi, che hanno appena fatto il loro debutto sul mercato globale con una promessa chiara: semplicità, leggerezza e un prezzo che non ti fa piangere.

Il minimalismo intelligente degli occhiali smart Xiaomi

Con poco più di 80 euro su AliExpress, questi occhiali si pongono come alternativa smart per chi vuole ascoltare musica o telefonare in libertà, senza bisogno di auricolari né di chissà quali tecnologie futuristiche. Non ci troverai fotocamere o funzioni da film di fantascienza, ma la cosa sorprendente è che… forse non ne sentirai la mancanza.

Xiaomi ha lavorato su un design open-ear con altoparlanti a ultrasuoni integrati nelle aste degli occhiali. Il suono viene indirizzato verso l’orecchio in modo mirato, così puoi sentire bene quello che stai ascoltando — dai podcast mattutini alle telefonate al volo — senza isolarti completamente dal mondo intorno. E, per non dover sussurrare le cose più private, c’è anche un sistema che riduce la dispersione del suono e cancella l’eco. In pratica, puoi parlare senza che metà del bar senta la conversazione.

Il bello è che tutto questo sta in 40 grammi: occhiali leggeri, comodi da portare anche tutto il giorno, con naselli flessibili e aste che si adattano al volto. Anche la batteria non delude: fino a 10 ore di utilizzo e controlli touch che ti permettono di mettere in pausa, rispondere, saltare tracce — tutto senza nemmeno toccare il telefono.

Insomma, niente effetti speciali, ma tanta praticità. Gli Smart Audio Glasses di Xiaomi non cercano di stupire con funzioni da mostrare agli amici: sono pensati per chi vuole semplicemente un modo più smart di ascoltare e parlare. E a quel prezzo, è difficile non volerli almeno provare.