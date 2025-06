Spotify: novità per la musica in formato lossless

Viene anche segnalata la possibilità che un brano non sia disponibile in tale formato. O che la connessione dell’utente non sia adeguata per lo streaming ad alta fedeltà. Per una resa ottimale, si consiglia di utilizzare dispositivi compatibili con Spotify Connect o di collegarsi via cavo. L’eco di tali novità si è propagato anche su Reddit, dove un utente ha notato l’inserimento di nuove descrizioni simili nella versione mobile dell’app. La funzione, a quanto pare, esiste già nel codice, ma resta disattivata.

Secondo quanto riportato da Bloomberg, l’arrivo di un piano su Spotify chiamato “Music Pro” è previsto entro la fine del 2025. Oltre alla qualità audio lossless, tale abbonamento potrebbe includere strumenti di remixing e opzioni avanzate. Anche se non c’è ancora una conferma ufficiale, l’avanzamento dello sviluppo sembra ormai inarrestabile.

Nel corso della presentazione trimestrale agli investitori, il Chief Business Officer Alex Norstrom ha sottolineato l’interesse dell’azienda per lo sviluppo di nuovi livelli di abbonamento, giudicati una leva importante per coinvolgere gli utenti più esigenti. Anche il CEO Daniel Ek aveva in passato lasciato intendere l’esistenza di progetti dedicati ai fan più appassionati.