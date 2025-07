OnePlus Nord CE 5, presentato il nuovo smartphone pensato per la fascia media del mercato

OnePlus ha presentato ufficialmente a livello internazionale la nuova generazione della serie Nord. Il Nord 5 e il Nord CE 5 compongono questa serie che punta ad ampliare la fascia media del mercato offrendo prestazioni interessanti a prezzi competitivi.

Entrando maggiormente nel dettaglio il OnePlus Nord CE 5 si configura come lo smartphone più economico tra i due ma che introduce importanti cambiamenti rispetto alla precedente generazione. Andando a guardare con attenzione la scheda tecnica, emerge che l’azienda ha scelto di equipaggiare un display AMOLED da 6.77 pollici dotato di una risoluzione FHD+.

La frequenza di aggiornamento raggiunge i 120Hz mentre la luminosità di picco è di 1430 nits. Il supporto alla tecnologia HDR10+ consente al device di diventare un ottimo strumento per la riproduzione di contenuti multimediali su tutte le principali piattaforme streaming.

OnePlus Nord CE 5 è stato svelato ufficialmente, scopriamo caratteristiche, specifiche e prezzi per l’Italia

Le prestazioni sono garantire dal SoC MediaTek Dimensity 8350 Apex che può contare su particolari soluzioni software. La memoria RAM da 8GB è basata sulla tecnologia LPDDR5X e può essere espansa virtualmente fino ad 8GB. La memoria interna UFS 3.1, invece, è da 256GB e supporta l’espansione fino a 1TB tramite microSD.

Il comparto fotografico è composto da due ottiche al posteriore. Il sensore principale è un Sony LYT-600 da 50MP a cui si affianca una lente OmniVision OV08D10 da 8MP. La fotocamera frontale, invece, è una Sony IMX480 da 16MP ed è ottimizzata per le videochiamate e i selfie.

La scocca di OnePlus Nord CE 5 è in policarbonato e presenta dimensioni pari a 163,58mm di lunghezza, 76,02mm di larghezza e 8,27mm di spessore per un peso di 199 grammi. I prezzi per l’Italia dello smartphone sono di 349 euro per la variante da 8/128GB e 399 euro per quella da 2/256GB. Le colorazioni disponibili al lancio sono Black Infinity, Marble Mist, Nexus Blu.