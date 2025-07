Galaxy Watch 8 e Watch 8 Classic: ecco le novità presentate

Samsung Electronics ha alzato l’asticella nel settore degli smartwatch. Ciò presentando la nuova serie Galaxy Watch 8, composta dai modelli Watch8 e Watch8 Classic. Con la nuova serie Samsung unisce design sofisticato e tecnologie di benessere all’avanguardia in un unico dispositivo. L’evoluzione del design, ispirata alla robustezza introdotta con Galaxy Watch Ultra, ha portato alla creazione di uno smartwatch sorprendentemente sottile e comodo da indossare. Con una vestibilità che si adatta perfettamente al polso. Samsung ha lavorato per realizzare un orologio non solo esteticamente elegante, ma anche dotato di prestazioni superiori.

Samsung presenta i suoi nuovi smartwatch della serie Galaxy Watch 8

Il nuovo display, visibile anche sotto il sole, raggiunge una luminosità mai vista prima con una luminosità di picco di 3.000 nit. Il GPS a doppia frequenza permette di ottenere ricerche più dettagliate riguardo la localizzazione. Mentre il processore da 3nm garantisce un’esperienza d’uso fluida ed efficiente. La batteria è ottimizzata per durare di più. Assecondando i ritmi intensi della vita moderna. Il centro di tale smartwatch è un sensore avanzato capace di raccogliere dati dettagliati sulla salute dell’utente. Offrendo così una visione completa dello stato fisico e mentale.

Samsung non si è limitata a monitorare parametri tradizionali. Ma ha deciso di innovare anche nel campo del sonno. Attraverso un approccio scientifico, il Galaxy Watch 8 è in grado di suggerire orari di riposo ideali. Oltre che rilevare disturbi respiratori notturni e fornire una guida concreta per migliorare la qualità del sonno. Ma il benessere non si ferma alla notte. L’integrazione dell’Indice antiossidante e il monitoraggio vascolare notturno rappresentano strumenti preziosi per chi desidera mantenere uno stile di vita sano e consapevole. Inoltre, la funzione Together risulta aggiornata.

Inoltre, lo smartwatch Galaxy offre funzioni intelligenti e personalizzate. Che si tratti di correre, camminare o allenarsi in palestra, ogni attività è supportata da consigli su misura e feedback in tempo reale. Inoltre, la funzione Mindfulness e gli avvisi di stress aiutano a ritrovare l’equilibrio nei momenti più impegnativi.

L’esperienza utente è resa ancora più immediata dall’introduzione di Wear OS 6 e Gemini, che permettono di interagire con comandi vocali naturali, semplificando ogni azione. Le nuove schermate intuitive della One UI 8 Watch rendono tutte le informazioni più accessibili, senza interruzioni.