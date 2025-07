Galaxy Z Flip7: Samsung alza di nuovo il livello degli smartphone pieghevoli

Il nuovo Samsung Galaxy Z Flip7 conquista per le sue linee raffinate, il peso piuma da 188 grammi e lo spessore di soli 13,7 mm da chiuso. Il telaio in Armor Aluminum, abbinato al vetro Corning Gorilla Glass Victus 2, trasmette solidità a ogni apertura. La nuova FlexHinge, più sottile e resistente, promette un’esperienza di piegatura fluida, studiata per durare. Perfetto in una tasca o in una pochette, non scende a compromessi in fatto di prestazioni.

La nuova FlexWindow da 4,1″ Super AMOLED nel Galaxy offre uno schermo edge-to-edge davvero utilizzabile, con luminosità da 2.600 nit e refresh rate fino a 120Hz. In pieno sole, l’immagine resta nitida grazie al Vision Booster. Dalla scrittura di messaggi rapidi al controllo dell’agenda, tutto diventa immediato. All’interno, il display Dynamic AMOLED 2X da 6,9″ immerge nei contenuti, tra streaming, giochi e multitasking. Per chi vuole di più, Samsung DeX è ora disponibile, trasformando lo smartphone in una postazione di lavoro mobile.

Galaxy AI più intuitiva che mai

Con One UI 8 e Android 16, Galaxy Z Flip7 inaugura una nuova era di AI multimodale. L’interazione vocale si evolve grazie a Gemini Live sulla FlexWindow. Bastano poche parole per ottenere promemoria, trovare ristoranti, accedere alle note o ai dettagli di viaggio salvati in Samsung Wallet. Persino la scelta dell’outfit diventa più semplice, mostrando l’immagine alla fotocamera: Gemini suggerisce in tempo reale cosa indossare in base al meteo. La Now Bar tiene aggiornati su musica, sport e podcast, mentre Now Brief offre aggiornamenti personalizzati su traffico, eventi e salute.

Fotocamera da studio, direttamente in tasca

Il sistema a doppia fotocamera posteriore del nuovissimo posteriore Flip Galaxy include un sensore principale da 50MP e un ultra-grandangolo da 12MP. I risultati sorprendono in ogni condizione. La Nightography migliorata, unita all’HDR a 10 bit, cattura colori intensi e dettagli netti, anche con poca luce. Per i selfie, non serve aprire il dispositivo. La FlexCam consente scatti da qualsiasi angolazione, mentre i nuovi Filtri in tempo reale e lo Zoom a scorrimento rendono ogni inquadratura perfetta. La Doppia anteprima garantisce lo scatto giusto, ogni volta. Con Studio ritratti, anche gli scatti più semplici si trasformano poi in contenuti creativi di massimo livello.

Samsung Galaxy Z Flip7 FE condivide il clou del modello più alto, ma in un formato accessibile. Dotato di display da 6,7″, FlexCam da 50MP e supporto a Now Brief, mantiene il design pieghevole e smart. Disponibile in Black e White, con interfaccia ottimizzata e Flex Mode. Galaxy Z Flip7 è disponibile dal 22 luglio 2025 nei colori Jetblack, Blue Shadow, Coralred e Mint (in esclusiva su Samsung Shop Online e ad Arese). Preordini aperti dal 9 luglio con promozioni per l’upgrade gratuito della memoria. I prezzi? Partono da €1.279 per la versione da 12GB + 256GB. Il modello Flip7 FE parte da €1.069. In tutto ciò è incluso per 6 mesi l’accesso a Google AI Pro e 2TB di cloud.