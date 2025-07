Optima Mobile, la promo con 150GB al mese che batte Vodafone

Optima, gestore virtuale noto per le sue tariffe competitive, propone un’interessante promozione chiamata Super Mobile Smart. Questa offerta si distingue nel panorama della telefonia mobile per il prezzo contenuto, la dotazione equilibrata di servizi e la totale assenza di vincoli o restrizioni all’attivazione. Il pacchetto è pensato per chi cerca risparmio concreto, mantenendo una soglia dati sufficiente per un uso quotidiano dello smartphone.

Cosa include la promo Super Mobile Smart

La tariffa prevede 100 giga in 4G, minuti illimitati verso tutti e 200 SMS al costo mensile fisso di 4,95€. In fase di sottoscrizione, l’utente deve versare anche 9,90€ per la SIM, un prezzo promozionale scontato rispetto ai consueti 19,90€. La spedizione è gratuita, e il costo complessivo da sostenere al primo pagamento è quindi di 14,85€.

Nessuna limitazione sull’operatore di provenienza

Super Mobile Smart è attivabile da qualsiasi utente, indipendentemente dal gestore di provenienza. Non sono previste condizioni particolari o limitazioni per la portabilità. Questo aspetto rende l’offerta estremamente accessibile, anche per chi cerca una soluzione alternativa senza vincoli.

Ricarica omaggio con il passaparola

Chi decide di portare un amico in Optima, potrà beneficiare insieme a lui di 5€ di ricarica gratuita. È un incentivo utile e immediato, pensato per valorizzare il passaparola tra utenti soddisfatti.

Prodotto dell’Anno 2025, Optima domina anche questa volta

Un riconoscimento importante sottolinea il successo dell’iniziativa: Super Mobile Smart è stato eletto “Prodotto dell’Anno 2025” nella categoria “Servizi Telecomunicazioni Mobile”, grazie a una ricerca di mercato indipendente condotta da Circana. Il premio viene assegnato ai prodotti che ottengono la valutazione media più alta da parte di un ampio campione di consumatori.

Una scelta concreta per chi vuole spendere meno

Con un canone tra i più bassi del mercato, una dotazione completa di minuti, SMS e dati, e nessuna rimodulazione nel tempo, Super Mobile Smart si conferma una delle offerte più convenienti oggi disponibili nel settore mobile.