Creami Extra WOW 50: 50 GB e chiamate illimitate a 5,99€!

Se stai cercando un’offerta che ti dia davvero tanto senza svuotarti il portafoglio, Creami Extra WOW 50 potrebbe fare al caso tuo. Pensata proprio per chi vuole chiamare e messaggiare senza limiti, ma anche navigare in internet a velocità davvero elevate, questa promozione ha tutto quello che serve per restare sempre connessi senza pensieri.

Navigazione 4G+ e chiamate illimitate con Creami Extra WOW 50 a 5,99€ mensili

Con Creami Extra WOW 50, per soli 5,99 euro al mese hai chiamate e SMS illimitati*, quindi puoi parlare tutto il giorno con amici e famiglia senza preoccuparti dei costi. Ma non è finita qui: la vera forza di questa offerta sta nel traffico dati. Ti mette a disposizione ben 50 gigabyte di navigazione in 4G+, con velocità che possono arrivare fino a 300Mbps, più che sufficienti per vedere video in alta definizione, ascoltare musica in streaming e restare attivo sui social senza rallentamenti.

PosteMobile si appoggia alla rete Vodafone, una garanzia di copertura. Parliamo di oltre il 99% della popolazione italiana raggiunta dalla rete 4G, quindi potrai usare il tuo telefono praticamente ovunque, in città come in zone più difficili da raggiungere. Inoltre, con servizi come “Ti cerco”, “Richiama ora” e l’avviso di chiamata inclusi senza costi aggiuntivi, resti sempre connesso e informato.

Un’altra chicca da non sottovalutare è l’hotspot incluso: puoi condividere la tua connessione internet con altri dispositivi senza spendere un centesimo in più. Perfetto per chi usa tablet, computer o vuole dare il Wi-Fi anche a un amico in giro.

L’attivazione costa 20 euro totali (10 per la SIM e 10 per la prima ricarica con il primo canone) e puoi farla comodamente online, in un ufficio postale o tramite operatore. Ricorda però di tenere sempre un po’ di credito sulla SIM, perché se non rinnovi l’offerta rischi di pagare tariffe più alte per chiamate, SMS e dati a consumo.

In sostanza, Creami Extra WOW 50 è una proposta semplice, chiara e conveniente per chi vuole una tariffa completa, con una buona quantità di dati, senza sorprese. Se ti interessa, puoi subito acquistare online, con operatore o direttamente in Poste.