Honor rivoluziona gli smartwatch con il nuovo Watch 5 Ultra

Un corpo in titanio, vetro zaffiro a protezione del display e cinturini in materiali raffinati come pelle, titanio o fluoroelastomero. Con questi elementi, Honor Watch 5 Ultra si impone nel mondo degli smartwatch come una proposta pensata per chi cerca un orologio smart robusto e stiloso senza compromessi. Si tratta infatti del primo dispositivo indossabile a ricevere 5 stelle dalla società svizzera SGS per la resistenza a urti, graffi e corrosione. Il tutto accompagnato da una certificazione IP68 contro polvere e acqua e da una resistenza all’immersione fino a 5 ATM, pensata per chi non si ferma davanti a nulla.

Honor punta sull’autonomia e sull’intelligenza artificiale con Watch 5 Ultra

Sotto il vetro zaffiro si trova un ampio display OLED da 1,5” con risoluzione di 466×466”, che garantisce immagini nitide e leggibili anche all’aperto. L’orologio è dotato di sensori avanzati che includono ECG, cardiofrequenzimetro, barometro, bussola, accelerometro e giroscopio. Grazie a queste tecnologie, il Watch 5 Ultra monitora 105 attività sportive e tiene traccia di funzioni vitali come qualità del sonno, livelli di stress e possibili anomalie cardiache. Per gli appassionati di immersioni, è incluso il supporto alla certificazione EN13319, che consente di utilizzarlo fino a 40 metri di profondità.

A fare la differenza è anche la scelta del software. Honor infatti ha deciso di non adottare piattaforme che consumano molta energia come Google Wear OS o Apple watchOS, ma ha preferito una soluzione proprietaria, MagicOS. Quest’ ultima consente al dispositivo di raggiungere risultati eccellenti sul fronte della durata, fino a 15 giorni in uso standard, oppure 10 giorni con eSIM attiva. Non mancano poi le funzionalità smart. In quanto il sistema integra l’intelligenza artificiale generativa di DeepSeek e l’assistente vocale YOYO, per interazioni più rapide e personalizzate.

In Cina lo smartwatch è già disponibile in tre versioni di colori, quali Black, Brown e Titanium con prezzi rispettivi di circa 236, 272 e 343€. Honor non ha ancora comunicato una data di arrivo per i mercati internazionali, ma l’interesse per il prodotto è già molto alto.