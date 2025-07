Google Pixel Buds 2a in arrivo: nuovi auricolari economici e una tinta inedita per i 2 Pro

Secondo quanto riportato dal noto leaker MysteryLupin, Google sarebbe pronta a rinnovare la propria offerta audio con i nuovi Pixel Buds 2a, auricolari true wireless di fascia accessibile che dovrebbero debuttare a breve, in concomitanza con il lancio dei Pixel 10. Nonostante i dettagli siano ancora limitati, emergono già alcune prime indiscrezioni sui colori disponibili: si parla delle varianti Hazel, Strawberry, Iris e Fog Light, tonalità fresche e in linea con l’estetica Google.

Il lancio dei Pixel Buds 2a sarebbe previsto entro circa un mese, a tre anni di distanza dalla presentazione dei Pixel Buds A-Series. Una finestra temporale sensata, considerato che nel frattempo il mercato ha alzato l’asticella in termini di funzionalità offerte anche nella fascia sotto i 100 euro. Auricolari concorrenti, oggi, offrono cancellazione attiva del rumore, connessioni multipoint, Bluetooth avanzato e autonomie superiori alle cinque ore, andando ben oltre quanto proposto nel 2021 dai Buds A.

Pixel Buds 2 Pro: in arrivo una nuova colorazione

Accanto alla seconda generazione economica, Google dovrebbe introdurre anche una nuova variante cromatica per i Pixel Buds 2 Pro, lanciati nel 2024. Si chiamerà Sterling e andrà ad affiancare le tinte attuali disponibili in Italia: Grigio creta, Grigio verde, Verde matcha e Rosa peonia. Si tratterebbe, presumibilmente, di una sfumatura chiara e fredda, simile al Sterling Grey previsto anche per alcuni dei prossimi smartphone Pixel 10, stando a precedenti leak.

In cantiere anche nuovi accessori

Il leaker ha inoltre anticipato due nuovi caricabatterie: uno cablato, che sarà proposto nel colore “Rock Candy”, e un wireless, di cui però non sono noti né i dettagli estetici né le specifiche tecniche. Non si conoscono ancora né la potenza massima supportata né eventuali compatibilità con standard Qi2 o simili.

Sebbene manchino ancora molte informazioni fondamentali, l’arrivo dei Pixel Buds 2a rappresenterebbe un aggiornamento atteso per gli utenti Android in cerca di auricolari affidabili ma non troppo costosi. E con nuove colorazioni e accessori all’orizzonte, Google si prepara ad ampliare ulteriormente il suo ecosistema audio e mobile.