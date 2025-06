Google WearOS 6: arriva il supporto all’AoD per tutte le app

A quanto pare i lavori in casa Google per migliorare la propria suite di programmi continuano, dopo le varie modifiche apportate a tutte le piattaforme applicative per smartphone ora tocca ai dispositivi indossabili, nello specifico parliamo degli smartwatch che eseguono il sistema operativo prodotto da Google, WearOS.

Arriva l’always on per tutte le app

Con la prossima versione del sistema operativo che giungerà dunque alla numero sei il sistema in questione introdurrà il supporto per l’Always On display garantito a tutte le applicazioni, in sostanza quando uno smartwatch andrà in stand-by spegnendo il proprio schermo e mostrando per l’appunto solo la schermata Always On al suo interno potranno essere inseriti i comandi essenziali disponibili con tutte le applicazioni, una prerogativa che in passato era disponibile solo con le app più gettonate e diffuse come ad esempio i controlli audio di Spotify, dettaglio effettivamente troppo importante per non essere inserito fin dall’inizio che poteva andare a minare l’utilità del dispositivo stesso.

Con la prossima versione del sistema operativo, questo limite sarà completamente rimosso e tutte le applicazioni potranno inserire un proprio pool di comandi essenziali all’interno del display dello smartwatch, anche quando quest’ultimo è spento, si tratta di un passo in avanti decisamente importante dal momento che da diversi anni questo dettaglio rappresenta una pesante limitazione che ha sempre obbligato i proprietari di uno Smartwatch a doverlo attivare prima di poterlo utilizzare.

Non rimane dunque che attendere che la fase di test finisca per poi aspettare l’update definitivo del sistema in questione per poterlo installare sui vostri dispositivi e vedere fin dall’inizio la differenza, segnale inequivocabile che Google stia andando incontro comunque ad un’apertura molto ampia per quanto riguarda le utility dei propri dispositivi e dei propri sistemi, caratteristica che effettivamente ha sempre rappresentato l’azienda che ovviamente non delude mai le aspettative in tal senso.