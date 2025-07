Simple Launcher: ecco il launcher per gli amanti del minimal

Se siete degli amanti del design minimal, state cercando qualcosa di simile da utilizzare all’interno del vostro smartphone oggi vi parliamo del launcher che fa sicuramente per voi, stiamo parlando di simple launcher, un launcher disponibile per tutti gli smartphone Android e scaricabile direttamente dal Play Store che punta per l’appunto al minimalismo più totale, offrendo un’interfaccia d’uso davvero pulita e priva di qualsiasi tipologia di distrazione, scopriamo insieme qualche dettaglio in più.

Tutto al minimo

Questo launcher è pensato per rendere l’esperienza d’uso del vostro smartphone immediata, facile e intuitiva e soprattutto è pensata per coloro che vogliono ridurre al minimo il tempo di utilizzo dello schermo, la piattaforma infatti offre la possibilità di mettere a disposizione rapida dell’utente, tutte le applicazioni essenziali senza nessun altro tipo di distrazione, nonostante però il design minimal l’applicazione offre una personalizzazione totale e completa dell’esperienza d’uso, consentendo di scegliere l’organizzazione che preferiamo delle applicazioni e anche di scegliere tra svariati temi disponibili anche a tema videogiochi con temi ispirati a Valorant o Clash of Clans.

Si possono personalizzare colori, numero, ordine, allineamento, spaziatura, dimensione del carattere delle app, font, come se non bastasse, si può scegliere anche tra temi predefiniti basati su uno stile decisamente più lineare e retrò, come se non bastasse lo sviluppatore di questo launcher, anche garantito che in futuro arriveranno ancora più temi basati su gaming che offriranno personalizzazioni di vario genere e dedicati a giochi molto famosi tra i quali spicca anche cyberpunk.

Se siete interessati, dunque tutto ciò che dovete fare recarvi sul Play Store ed effettuare il download del launcher che è completamente gratuito, una volta installato ovviamente all’interno delle impostazioni del dispositivo dovrebbe selezionarlo come launcher predefinito in modo che venga eseguito costantemente al posto del launcher presente di default, nulla di più facile e immediato.