Iliad ha 3 offerte mostruose: si arriva fino a 250 GB in 5G

Se qualcuno nutrisse ancora qualche dubbio su qual è il gestore più di impatto nel mercato della telefonia mobile italiana, non ci sono dubbi: questo è Iliad. Il provider, che da anni continua a distinguersi con le sue offerte, non offre costi nascosti e soprattutto garantisce il miglior numero di contenuti all’interno delle sue promo mobili. Ora ci sono altre tre offerte lanciate da poco che stanno scaturendo negli utenti la voglia di cambiare.

Flash 150: il miglior equilibrio a 7,99€

La Flash 150 rappresenta l’offerta di ingresso nel portafoglio Iliad. Per 7,99€ al mese, l’utente ha a disposizione 150 giga in 4G, minuti illimitati e SMS senza limiti. Una soluzione ideale per chi cerca connettività abbondante ma non ha necessità del 5G. L’offerta è valida per nuovi clienti e per i già clienti che abbiano una tariffa di prezzo inferiore.

Flash 220: 5G incluso per meno di 10 euro

Salendo di livello, troviamo la Flash 220, che per 9,99€ al mese garantisce 220 giga in 5G e 16 giga utilizzabili in Europa. Anche in questo caso, minuti e SMS sono illimitati, e la trasparenza rimane centrale. Il supporto al 5G è incluso nel prezzo, senza costi aggiuntivi né limitazioni. Per i clienti già attivi, è possibile effettuare il passaggio solo se la loro offerta attuale costa meno.

Giga 250: il massimo disponibile

Coloro che non dovessero accontentarsi dei contenuti appena descritti nelle offerte precedenti, possono scegliere la Giga 250. Questa offre 250 giga in 5G, 25 giga in Europa, sempre con minuti e SMS illimitati, a 11,99€ al mese. Anche questa offerta è disponibile sia per nuovi clienti sia per clienti già attivi, con la solita condizione legata al prezzo dell’offerta precedente.

Iliad resta coerente con la sua filosofia

Il grande vantaggio che offre un gestore come Iliad è quello di non imporre dei vincoli e costi nascosti, con l’assenza totale di rimodulazioni. Chi sceglie un gestore del genere dunque lo fa per restarci.