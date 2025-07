Truffa online e utenti derubati, ecco l’inganno che sta girando in Italia

Ancora una volta una truffa, ancora una volta tanti utenti nei guai. Questo sta accadendo con un messaggio che sembra invitare le persone ad una conoscenza con una donna ma che in realtà non ha altre intenzioni che fregarle.

La truffa che sta mettendo in difficoltà gli utenti purtroppo continua a girare in queste ore

Il testo in basso sembra essere per lunghi tratti convincenti ma in realtà si capisce subito che è una truffa quando il discorso diventa sconnesso. Le parole utilizzate spesso sembrano essere messe a caso ed è il chiaro segnale di un inganno.

“Ciao, mi chiamo Matilde, ho 34 anni e questa è forse la lettera più audace che abbia mai scritto in vita mia.

Tu non mi conosci, ma oggi mi sento così insopportabilmente annoiata e sola

che ho deciso di rischiare e scrivere a un uomo che non conosco affatto.

Non voglio passare questa serata da sola, ma in compagnia di qualcuno

che non ha paura di nulla ed è pronto per un divertimento da veri adulti.

Sono a casa, piena di aspettative, e sogno che tu venga a trovarmi,

chiuda la porta dietro di sé e trasformi la mia noia in una notte

piena di amore e felicità.

Voglio che mi tratti come desideri, che mi faccia dimenticare tutto,

tranne le tue carezze e il mio piacere.

Siamo della stessa città e so tutto di te e anche di più

Ho creato questa mail solo per scriverti e spero davvero in una tua risposta positiva

Tu non mi conosci, ma dopo aver visto le mie foto non rimarrai indifferente.

Non rispondere a questa mail, sono sposata e se mio marito vedesse la nostra corrispondenza, non me la perdonerebbe.

Scrivimi sul sito. Mio marito è in viaggio d’affari. Non tornerà prima della prossima settimana.

Puoi contattarmi qui: PleasureSeeker

Rispondi subito.“