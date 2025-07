Il nuovo HONOR Magic V5 rivoluziona il concetto di smartphone pieghevole

HONOR si prepara a lanciare ufficialmente nel mercato dei pieghevoli in Cina, il nuovo Magic V5. Un dispositivo che unisce innovazione tecnologica e design all’avanguardia. Questo smartphone si distingue non solo per essere il più sottile e leggero nella sua categoria, ma anche per introdurre soluzioni mai viste prima. Lo spessore di soli 8,8mm e il peso di appena 217 grammi ne fanno un campione di portabilità. Ma sono le sue caratteristiche tecniche che ne evidenziano la particolarità.

Il Magic V5 è infatti il primo telefono dotato di una batteria al silicio-carbonio da 6.100mAh, con il 25% di silicio attivo e una densità energetica di 901Wh/L.

Questa batteria ad alta capacità è supportata dal chip Power Enhanced HONOR E2 e da un regolatore SoC, che assicurano efficienza e stabilità termica. In più, la ricarica è rapida e versatile grazie al supporto per SuperCharge cablato da 66W e wireless da 50W. Ma le innovazioni non finiscono qui. Il nuovo assistente YOYO, potenziato da intelligenza artificiale e integrato con MagicOS 9.0.1, migliora l’interazione con il dispositivo, rendendo automatiche e semplici attività complesse, come la programmazione, la gestione dei file o le videoconferenze.

Struttura rinforzata e comparto fotografico d’eccellenza: HONOR punta su resistenza e creatività

La qualità costruttiva del MagicV5 riflette la visione ingegneristica di HONOR. Il telaio rinforzato in fibra di carbonio, il vetro NanoCrystal antigraffio e la cerniera Super Steel con resistenza alla trazione di 2.300MPa rendono il dispositivo resistente e duraturo. Il display interno da 7,95” permette un’esperienza multitasking completa, mentre lo schermo esterno da 6,43” garantisce praticità nelle operazioni rapide.

Il comparto fotografico si conferma un altro punto di forza. La tripla fotocamera, composta da una lente principale da 50MP, una ultra-grandangolare da 50MP e una teleobiettivo periscopica da 64MP, offre immagini dettagliate e nitide in ogni situazione. Supportato dall’AI Falcon, il sistema garantisce prestazioni professionali in qualsiasi condizione. Grazie al processore Snapdragon 8 Elite a 3nm, il Magic V5 è compatibile con la più ampia copertura 5G tra gli smartphone pieghevoli.

Honor è disponibile da subito in Cina a partire da 8.999 RMB, in quattro varianti di colore, Ivory White, Black, Dawn Gold e Reddish Brown. L’uscita nei mercati internazionali è attesa nei prossimi mesi.