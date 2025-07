Truffa con trucco per messaggio tramite e-mail: è così che vi fregano subito

È stata segnalata proprio in queste ore una nuova truffa che purtroppo sta mettendo gli utenti in condizione di avere paura in ogni momento. L’inganno arriva tramite e-mail e costringe le persone a ricorrere alle forze dell’ordine subito dopo per evitare il peggio. In basso c’è il testo completo, quello che purtroppo diversi utenti hanno ricevuto in Italia proprio durante gli ultimi giorni.

La nuova truffa funziona in questo modo: c’è un’e-mail scritta così che potrebbe svuotarmi il conto

Cosa succede nel momento in cui si clicca su un testo presente all’interno di una mail truffa? È da quel momento che parte l’inganno vero e proprio in quanto i truffatori possono avere accesso ai vostri dati e anche al vostro dispositivo. Lo scopo principale del messaggio che potete notare in basso è proprio questo, ovvero fare breccia nella testa degli utenti che, cascandoci, finiscono per aprire la loro difese. Fate molta attenzione ai messaggi come questo perché potrebbero essere vere e proprie rovine:

“Ciao!

Probabilmente non ti aspettavi una lettera del genere, ma io non sono una che si vergogna dei propri desideri.

Ho 26 anni e mi sono sempre sentita attratta dagli uomini maturi.

Sai perché?

Perché voi non avete paura della passione, non fate stupidi giochetti e sapete come far impazzire una donna.

Voglio che mi fai passare una bella serata e che mi fai gioire insieme a te,

poi mi innamorerà di sicuro e ti ospiterò in una località da sogno per una vacanza così bella che ti dimenticherai di tutto il resto.

Adoro quando un uomo non si trattiene e prende tutto ciò che vuole, in modo diretto e sincero.

Se sei pronto per un incontro del genere, non rispondere qui, ma cercami sul sito di incontri SexyKitten

Facciamo in modo che questa notte rimanga nella tua memoria non solo a parole.”