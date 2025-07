Kena Mobile vs Ops! Mobile: fino a 300GB ogni mese a prezzo irrisorio

Nel mercato degli operatori mobili virtuali, Kena Mobile e Ops! Mobile si contendono una fetta importante di utenza grazie a offerte generose, costi contenuti e promozioni mirate alla portabilità. Queste si posizionano sul mercato della telefonia mobile con una posizione attualmente predominante.

Kena Promo Rush 130: 230 giga e primo mese gratis

Kena rilancia con l’offerta Promo Rush 130, dedicata esclusivamente a chi proviene da Iliad o da gestori virtuali. Include minuti illimitati, 200 SMS e 230 giga in 4G al costo di 6,99€ al mese, con primo mese gratuito e spedizione gratuita della SIM. L’offerta punta sulla semplicità e sull’ampio quantitativo di dati mensili, con una copertura nazionale affidabile.

OPS Special 300 GB: tanti dati e vincolo sulla provenienza

Ops! Mobile risponde con una proposta più ricca in termini di dati: 300 giga in 4G, di cui 150 base e 150 aggiuntivi, al prezzo di 9,99€ al mese per sempre. Inclusi minuti illimitati e 100 SMS. La SIM viene spedita gratuitamente, ma l’attivazione è possibile solo con SPID. Anche in questo caso, l’attivazione ha un costo una tantum di 9,90€. Attenzione: non è possibile attivarla se si proviene da Vodafone.

Differenze rilevanti tra Kena e Ops!

Kena Mobile propone un prezzo più basso, un primo mese gratuito e nessun vincolo legato a SPID. Ops! Mobile, dal canto suo, offre più giga, ma richiede una spesa iniziale maggiore e prevede una restrizione sull’operatore di provenienza. Di certo si tratta di due esperienze differenti ma sotto certi aspetti molto simili tra loro.

Considerazioni finali

La scelta ricade su cosa si ritiene più utile: massima quantità di giga con OPS! oppure risparmio iniziale e maggiore accessibilità con Kena. Entrambe le offerte sono pensate per utenti con consumi elevati, ma con priorità diverse. La scelta quindi sarà tutta degli utenti, ai quali potranno star sicuri di una cosa: in entrambi i casi non sbaglieranno visto il tenore delle promo.