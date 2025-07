Porsche 911 Carrera 4S: sportiva senza compromessi

Porsche presenta la nuova generazione della sua leggendaria 911 Carrera 4S. Un’auto che arriva sul mercato in tre versioni affascinanti, ovvero coupé, cabriolet e Targa. Al centro del progetto vi è il rinnovato motore boxer biturbo da 3litri, sei cilindi, che adesso eroga 480CV, 30 in più rispetto alla versione precedente. Il merito di questo aumento è da attribuire al nuovo sistema intercooler, ripreso dalla più potente 911Turbo. La trazione integrale, abbinata al cambio automatico PDK a otto rapporti, garantisce un controllo totale su strada.

Porsche 911 Targa-4S: eleganza e meccanica d’eccellenza

La 911-Carrera 4S in versione coupé è capace di scattare da 0 a 100km/h in soli 3.3s, se dotata del pacchetto Sport Chrono. La velocità massima raggiunge i 308km/h, rendendola una delle proposte più performanti del suo settore. Porsche ha pensato anche al comfort e alla personalizzazione, con interni in pelle di serie, fari LED Matrix, ricarica wireless per smartphone, e una lunga lista di accessori disponibili. La versione coupé viene proposta di serie come biposto, ma senza costi extra si può optare per la configurazione con sedili posteriori.

L’iconica versione Targa della Porsche 911 continua a distinguersi per il suo stile inconfondibile e le soluzioni tecniche evolute. Bastano solo 19secondi per trasformare l’auto da coupé a cabrio. Il lunotto in cristallo si apre con un movimento fluido e armonico, mentre le sezioni del tetto si ripiegano con eleganza. La nuova 911 include di serie l’asse posteriore sterzante, pneumatici sfalsati su cerchi Carrera S da 20 e 21”, e il Porsche Torque Vectoring Plus, che migliora la dinamica in curva.

A livello estetico e tecnico, la Targa si distingue anche per l’impianto frenante GTS con pinze rosse e dischi maggiorati, le quali garantiscono prestazioni elevate anche in condizioni di guida sportiva. Gli interni, rifiniti in pelle, offrono anche il pacchetto Light Design, sedili posteriori inclusi, specchietti oscurabili automaticamente e sensori pioggia. I prezzi partono da 168.338€ per la Carrera 4S Coupé, 183.028€ per la versione Cabriolet e 184.891€ per la Targa.