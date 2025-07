Nintendo Switch 2: segnalati problemi di surriscaldamento

Il debutto della tanto attesa Nintendo Switch 2 è sempre più vicino, ma i test sulle prime scorte stanno già sollevando qualche interrogativo. A quanto pare, diversi utenti coinvolti nei test – tra cui alcuni rivenditori e tester hardware – hanno riportato episodi di surriscaldamento durante sessioni di gioco prolungate o con giochi particolarmente impegnativi a livello grafico.

Le segnalazioni parlano di temperature anomale nella parte posteriore della console, al punto da attivare avvisi automatici di protezione e, in alcuni casi, blocchi temporanei del sistema. Le segnalazioni, per ora, non sono tantissime, ma abbastanza ricorrenti da attirare l’attenzione della community. La nuova Switch 2 dovrebbe montare un chip Nvidia capace di reggere prestazioni superiori rispetto alla generazione di chip precedente, di pari passo con una maggior resistenza e durevolezza. Il sistema di raffreddamento, secondo le fonti, sarebbe ancora in fase di ottimizzazione.

Nintendo Switch 2 sotto osservazione, rilevato calore eccessivo in alcune condizioni d’uso

In parallelo, alcuni esperti del settore sottolineano che queste anomalie non sono necessariamente un segnale preoccupante. I dispositivi pre-lancio vengono spinti al limite per scovare eventuali criticità, ed è normale che emergano aree da migliorare. Tuttavia, se confermati, questi fenomeni evidenziano una sfida tecnica concreta per l’azienda, ossia conciliare potenza di calcolo e portabilità.

Alcuni tester riferiscono inoltre che, in presenza di surriscaldamento, la console avrebbe attivato un throttling termico, riducendo le prestazioni per mantenere temperature sicure. Questo comportamento protegge l’hardware ma può portare a calo di frame rate o lag con i titolo di gioco più esigenti, un problema che i giocatori più attenti non tarderebbero a notare.

Il vero nodo sarà la capacità di Nintendo di ottimizzare il tutto prima del lancio ufficiale. Dopo il successo clamoroso della prima console, la seconda generazione dovrà dimostrare affidabilità oltre alle novità hardware e ai nuovi giochi. E in questo, il surriscaldamento del dispositivo potrebbe essere il primo vero banco di prova.