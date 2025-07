PS5 Pro, il salto visivo arriverà nel 2026

L’annuncio è ufficiale: PS5 Pro riceverà nel corso del 2026 il supporto completo alla tecnologia FSR 4 di AMD. A confermarlo è stato Mark Cerny, capo architetto di PlayStation, durante un’intervista rilasciata a Tom’s Guide. Il nuovo sistema di upscaling, già disponibile su PC con le ultime GPU Radeon RX, sarà portato anche su console, in una versione completa e identica a quella sviluppata per i computer.

PS5 Pro: un progetto condiviso che guarda al futuro

L’obiettivo è chiaro: portare le immagini a un livello superiore, migliorando dettagli e nitidezza senza aumentare il carico computazionale. Attualmente, PS5 Pro utilizza una tecnologia proprietaria chiamata PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR), che permette alla console di simulare il 4K eseguendo giochi a risoluzioni inferiori. FSR 4 sostituirà PSSR mantenendo l’ottimizzazione per l’hardware Sony, ma con prestazioni visive ancora più avanzate. L’integrazione sarà parte di un aggiornamento importante previsto per l’anno prossimo, consolidando il percorso evolutivo della console.

Lo sviluppo della nuova tecnologia non è stato un processo a senso unico. Sony ha collaborato attivamente con AMD nell’ambito del Project Amethyst, un’iniziativa congiunta che punta a spingere in avanti l’intero settore videoludico. L’ingegneria alla base di FSR 4 è infatti frutto di un lavoro condiviso, nato anche in previsione della futura generazione di console.

Secondo Cerny, non si tratta di una tecnologia esclusiva, ma di un sistema aperto, pensato per essere sfruttato da tutti i partner di AMD. Mentre la partnership tra AMD e Microsoft si concentra principalmente su nuovi dispositivi Xbox, quella con Sony si focalizza sull’upscaling e sull’intelligenza artificiale grafica. La scelta di rendere FSR 4 disponibile anche su PS5 Pro rappresenta quindi un passo decisivo per Sony, che punta a consolidare la propria posizione anche nella seconda metà del ciclo vitale della console.

Chi acquisterà PS5 Pro nel 2025, quindi, potrà contare su un aggiornamento sostanziale già l’anno successivo, senza costi aggiuntivi. Un investimento tecnologico destinato a durare e a migliorare nel tempo.