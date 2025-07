Switch 2: un leak ci mostra la prossima esclusiva in arrivo

Oggi torniamo a parlarvi della console più discussa del momento, ovviamente parliamo di switch 2, mentre l’ipotesi di un Nintendo direct entro fine luglio resta decisamente calda, dal web filtrano informazioni che suggeriscono uno dei potenziali titoli first Party In arrivo sulla console di ultima generazione di Nintendo, questa fuga di notizie arriva da un’insider conosciuto col nome di Taksehi Murayama, un 3D Character Modeler che in passato ha collaborato con società del calibro di Square Enix, SEGA e Cygames.

L’indiscrezione

Sul proprio profilo LinkedIn l’utente ha aggiunto un dettaglio che non è passato inosservato agli occhi dei più attenti, quest’ultimo ha dichiarato di aver lavorato da gennaio ad aprile 2025 al seguito di un RPG tattico di Nintendo per Switch 2.

Si tratta di poche informazioni, è vero, ma sono sufficienti per farsi un’idea piuttosto chiara del titolo in questione, sviluppato quasi esclusivamente per la consoli in questione, trattandosi di un sequel di un RPG tattico Nintendo, il pensiero ovviamente non può che andare ad un nuovo capitolo della saga di Fire emblem, un titolo arrivato in passato sulla console di prima generazione che ha goduto di un successo davvero interessante, conquistando nuove quote di pubblico decisamente cospicue.

Effettivamente sono passati oltre due anni dal lancio dell’ultimo capitolo arrivato nel gennaio 2023, di conseguenza i tempi sembrano decisamente maturi per una nuova soluzione dedicata per l’appunto alla nuova console arrivata ormai da qualche mese sul mercato, a questo punto ci aspettiamo che se davvero le cose dovessero stare così, il titolo potrebbe essere proprio uno di quei protagonisti attesi per il prossimo Nintendo direct che ricordiamo potrebbe svolgersi addirittura a luglio.

Non rimane dunque che attendere le prossime indiscrezioni o qualche dichiarazione ufficiale che basandoci sulle abitudini di Nintendo potrebbe arrivare proprio a ridosso del Nintendo direct previsto per luglio, dunque potrebbe trattarsi di pochi giorni.