Lyca Mobile lancia l’offerta “Portin 5G 200” per chi cambia operatore

Portare il proprio numero in Lyca Mobile oggi conviene. Il motivo? La nuova offerta “Portin 5G 200”, pensata per chi arriva da un altro operatore e desidera un piano ricco di servizi a un prezzo competitivo. Il pacchetto, attivabile solo tramite portabilità del numero, ha un costo mensile di 9,99€ e comprende 200GB di traffico dati, accesso alla rete 5G, minuti e SMS illimitati, e fino a 13GB in roaming nei Paesi dell’Unione Europea.

Lyca Mobile: 5G e VoLTE, tecnologia avanzata e rinnovi automatici

L’attivazione è semplice. Una volta completata la registrazione e ottenuta l’approvazione, l’offerta si attiva automaticamente. In attesa del messaggio di conferma, si può comunque verificare lo stato della promozione chiamando il numero *137#. Chi dovesse incontrare problemi con la portabilità potrà inoltrare nuovamente la richiesta. L’offerta resterà riservata per 30 giorni sul numero temporaneo fornito da Lyca Mobile. È importante sapere che ogni acquisto, rinnovo o attivazione deve essere effettuato esclusivamente con una carta di credito o debito valida.

La validità dell’offerta è di 30 giorni, con rinnovo automatico alla scadenza. Per non perdere i benefici del piano, è necessario mantenere sufficiente credito sulla SIM. Se il credito non basta, il cliente ha un periodo di 90 giorni per effettuare una ricarica e riattivare l’offerta. Per navigare in 5G, è indispensabile un dispositivo compatibile e la presenza della copertura 5G su rete supportata da Lyca.

Un altro punto forte è il supporto alla tecnologia VoLTE, infatti le SIM Lyca Mobile sono abilitate per il servizio voce su 4G. Anche in questo caso, il dispositivo utilizzato deve essere compatibile e abilitato sulla rete del gestore. L’offerta è destinata esclusivamente a uso personale e non commerciale. LycaMobile ha incluso nella promozione anche la sua politica di corretto utilizzo in roaming, consultabile direttamente sul proprio sito ufficiale. Infine, l’azienda si riserva la facoltà di modificare o sospendere l’offerta in qualsiasi momento, garantendo però un ragionevole preavviso ai clienti.