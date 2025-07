TIM, ecco le offerte mobile del momento

Anche a luglio l’operatore telefonico italiano TIM continua a proporre tante offerte di rete mobile di rilievo. Sono disponibili sul sito ufficiale dell’operatore offerte piuttosto variegate, per diverse tipologie di utenti. Per chi passa a TIM da altri operatori telefonici, ad esempio, è disponibile un’offerta super con tanti giga per navigare anche con le nuove reti di quinta generazione. Vediamo qui di seguito le offerte più interessanti.

TIM, tante offerte mobile per l’estate a basso costo e con tanti giga per navigare

Anche a luglio gli utenti potranno passare all’operatore telefonico TIM attivando tante offerte mobile di rilievo. Come già accennato in apertura, infatti, sul sito ufficiale dell’operatore sono al momento disponibili tante proposte, una più interessante dell’altra. Per chi richiederà la portabilità del proprio numero da altri operatori telefonici sono ad esempio disponibile offerte sorprendenti.

Queste hanno un costo di partenza di soli 9,99 euro al mese. Il bundle di questa offerta arriva ad includere minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali, fino a 200 sms da inviare verso tutti i numeri e una grande quantità di traffico dati per navigare anche con le nuove reti di quinta generazione dell’operatore telefonico TIM. Per chi decide di attivare questa offerta online sul sito ufficiale dell’operatore, il primo mese viene inoltre offerto gratuitamente senza costi aggiuntivi.

L’operatore sta poi proponendo altre offerte di rilievo. Per tutti i nuovi clienti che hanno un’età inferiore ai 30 anni è ad esempio disponibile all’attivazione l’offerta mobile denominata TIM Young. Quest’ultima ha un costo per il rinnovo mensile di soli 9,99 euro. Con questa spesa, gli utenti potranno utilizzare ogni mese fino a 200 GB di traffico dati per navigare con il 5G Ultra di TIM. Il bundle dell’offerta include poi anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali, 200 sms verso tutti e fino a 20 euro di bonus spesa con satispay.