Kena Mobile, ecco le nuove offerte per luglio 2025

Siamo arrivati al mese di luglio 2025 e l’operatore telefonico virtuale Kena Mobile continua a stupire con la sua proposta. L’operatore sta infatti mettendo a disposizione degli utenti un catalogo di offerte di rete mobile estremamente vantaggioso e conveniente. Tutte queste offerte hanno un costo per il rinnovo molto basso ma includono allo stesso tempo molte cose. Vediamo le offerte più interessanti del momento.

Kena Mobile, ecco le offerte più interessanti di questi primi giorni di luglio

Anche a luglio 2025 l’operatore telefonico virtuale Kena Mobile continua a stupire con la sua fantastica proposta. Come già accennato in apertura, infatti, l’operatore sta proponendo anche in questo mese una valanga di offerte eccezionali. Una delle novità più convenienti è l’offerta mobile denominata Kena 5,99. Quest’ultima, in particolare, arriva ad offrire gli utenti fino a 100 GB di traffico dati per navigare con connettività 4G. Se si sceglierà il metodo di pagamento di Ricarica Automatica, gli utenti potranno inoltre ricevere 100 GB di traffico dati extra, per un totale di ben 200 GB al mese.

Oltre a questo, il bundle dell’offerta include anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e include fino a 200 sms da inviare verso tutti i numeri. Il costo da sostenere per il rinnovo è pari a 5,99 euro al mese. L’operatore sta poi proponendo gratuitamente sia il costo di attivazione sia il costo per l’acquisto e la spedizione della scheda sim. Con questa offerta, poi, l’operatore ha deciso di stupire ancora di più. I primi due mesi di rinnovo saranno infatti offerti gratuitamente dall’operatore.

Si tratta tuttavia di un’offerta mobile di tipo operator attack. Questo significa che la potranno attivare soltanto i nuovi clienti dell’operatore che richiederanno la portabilità del proprio numero da altri operatori telefonici. Come riportato sul sito ufficiale dell’operatore telefonico virtuale Kena Mobile, l’offerta in questione sarà attivabile soltanto da chi richiederà la portabilità del proprio numero dagli operatori rivali Iliad, CoopVoce e Digi Mobile.