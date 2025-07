Iliad vs Very Mobile: queste offerte arrivano fino a 250 giga al mese in 5G

Nel mercato italiano delle tariffe mobili, Iliad e Very Mobile si posizionano come alternative concrete agli operatori storici. Entrambi puntano su offerte semplici, chiare e senza vincoli, ma con filosofie diverse.

Le tre offerte Iliad: 150, 220 e 250 giga

Iliad propone tre promozioni molto competitive. La prima è la Flash 150, che a 7,99€ al mese include minuti e SMS illimitati e 150 giga in 4G. La seconda è la Flash 220, con 220 giga in 5G a 9,99€, più 16 giga in Europa. Da non tralasciare poi l’offerta più interessante, una di quelle che Iliad ha venduto di più in giro per l’Italia negli ultimi tempi, ovvero la Giga 250. Questa, appositamente pensata per appagare qualsiasi tipo di volontà, include al suo interno 250 giga in 5G, 25 giga in Europa, tutto per un prezzo di 11,99€ al mese. Da qualche giorno a questa parte tutte le offerte di Iliad sono disponibili per i nuovi utenti ma anche per coloro che già hanno una promo con il gestore. Per poter sottoscrivere queste offerte se si è già clienti, bisogna sceglierne una che costi di più di quella che si detiene al momento.

Very Mobile: una sola tariffa, ma molto efficace

Very Mobile propone una sola offerta chiara: 6,99€ al mese per sempre con 200 giga in 5G, minuti e SMS illimitati, attivazione a 0,99€ e primo mese gratuito. Si può attivare anche con SPID e scegliere tra SIM fisica o eSIM. L’offerta è aperta a tutti, senza distinzioni di operatore, ed è compatibile con dispositivi 5G e copertura adeguata.

Considerazioni importanti

Iliad punta su una maggiore flessibilità e una copertura 5G ben consolidata, mentre Very Mobile si distingue per chiarezza e convenienza immediata. La scelta dipende dal profilo utente: chi cerca più opzioni e giga all’estero può orientarsi su Iliad, chi preferisce una soluzione stabile e conveniente può considerare Very. La scelta quindi può essere giusta in entrambi i casi.