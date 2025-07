Iliad, Flash 150 e 220 anche per i già clienti: ecco i prezzi e i contenuti

Le offerte mobili di Iliad sono in continuo aggiornamento infatti qualche giorno fa sono tornate nel catalogo le due promo mobili, Flash 150 e Giga 220. Oltre a questo, c’è una novità per i già clienti del provider, ovvero che possono lasciare la loro offerta attuale proprio per sottoscrivere una di queste due. Tutti i passaggi possono essere effettuati direttamente dall’Area Personale sul sito ufficiale Iliad, tramite l’app o presso SIMBOX e corner autorizzati.

Chi può effettuare il cambio offerta

L’upgrade gratuito è disponibile solo per determinate condizioni:

Flash 150 è accessibile a chi ha un piano con costo inferiore a 7,99 euro e meno di 150 giga inclusi;

Giga 180 può essere attivata se l’offerta attuale costa massimo 8,99 euro con meno di 180 giga;

Flash 220 è riservata a chi paga al massimo 9,99 euro al mese e ha meno di 220 giga;

Giga 250 è accessibile a chi ha un’offerta con prezzo e traffico dati inferiori;

Dati 350 è disponibile per tutti, ma esclude minuti e SMS illimitati, che saranno conteggiati a consumo.

Il passaggio diventa effettivo alla data di rinnovo della vecchia offerta. In caso di credito insufficiente, l’upgrade viene registrato ma applicato solo dopo la ricarica.

Roaming, 5G, eSIM e vantaggi per la fibra

Tutte le offerte Iliad includono roaming UE e Regno Unito: 11 giga con Flash 150, fino a 19 giga con Dati 350. Le velocità dichiarate vanno fino a 1 Gbps in download e 72 Mbps in upload per i piani abilitati al 5G. La eSIM è inclusa gratuitamente per le offerte da almeno 9,99 euro; in alternativa, può essere attivata a 9,99 euro.

I clienti con piani da 9,99 euro o più possono ottenere sconti sulla fibra Iliadbox Wi-Fi 7 (21,99 euro al mese) o sulla Iliadbox Super (29,99 euro), combinando mobile e fisso a partire da 31,98 euro mensili. Restano invariati i principi chiave dell’operatore: nessuna rimodulazione e nessuna scadenza promozionale, nel pieno rispetto della promessa “Per Sempre”.