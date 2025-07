Euronics esplode di CONVENIENZA: offerte da urlo nel FAVOLOSO volantino

Ci sono mattine in cui il divano diventa calamita, il pigiama è un abito d’ordinanza e l’unico obiettivo della giornata è finire la serie iniziata (ieri, ovviamente), ma poi Euronics lancia il nuovo volantino con promo sottocosto e il torpore sparisce in un lampo. Altro che caffè, qui c’è una vera botta di vita. Perché sì, a volte basta un clic per sentirsi un po’ più fighi, un po’ più tecnologici, un po’ più furbi.

Un consiglio per voi che sete speciali! Ci sono su Telegram due portali sono pronti a regalarvi il brivido dello sconto quotidiano. Il primo è Tecnofferte, a cui accedete qui, il vostro radar per intercettare ogni giorno le occasioni top su Amazon. Il secondo è Codiciscontotech, dove potete entrare qui, il regno dove i prezzi si abbassano di fronte a codici che sembrano magia. Fateci un salto online, iscrivetevi e lasciate che il risparmio diventi la vostra nuova abitudine.

Sconti e offerte firmate Euronics

Il Galaxy S25 Ultra 512GB Titanium Black è vostro a 1099 euro e non è un sogno. È realtà fatta tecnologia estrema, velocità e design da urlo. Ma chi cerca prestazioni e portabilità, troverà irresistibile il Notebook Acer ASPIRE 3 A315-59-503M Silver da Euronics a 499 euro. Per la casa c’è aria di rivoluzione: l’iRobot Roomba Combo 10 Max Black vi aspetta da Euronics a 599 euro, deciso a togliervi la fatica delle pulizie. A fianco suo, silenzioso ma scattante, il Dreame Lavapavimenti H12 Pro VM Combo Nero con extra spazzola a soltanto 229 euro.

Chi ama il grande schermo, non potrà resistere alla bellezza dell’LG Smart TV OLED evo UHD 4K 55″ Serie C4 Marrone proposta a 949 euro. E per i più dinamici? Il Samsung Galaxy A26 5G 256GB Black è vostro da Euronics a 259 euro, pronto a seguirvi ovunque con stile. Non dimentichiamoci della praticità: la Lenovo TAB M11 TB330FU a 159 euro è perfetta per chi vuole leggerezza e potenza sempre con sé. E il tocco di classe? L’Oral-B Spazzolino elettrico IO3 Stripped Nero da Euronics a 59,90 euro, che vi farà avere un sorriso da superstar.