Hyundai: ecco cosa sappiamo del nuovo crossover elettrico compatto

L’attesa è ormai alle porte. Entro la fine dell’estate, Hyundai presenterà ufficialmente un nuovo crossover elettrico compatto che promette grandi cose. Pare infatti che il modello sarà svelato in occasione dell’IAA Mobility 2025, il prestigioso salone dell’auto di Monaco. Una evento che si carica di significato, visto il crescente interesse verso veicoli elettrici nel mercato europeo ed uno spazio ideale per inserirsi nel mercato. Il crossover andrà tra la Hyundai Inster e la Kona Electric, colmando uno spazio strategico nel segmento dei SUV urbani. L’arrivo in concessionaria è previsto per il terzo trimestre del 2026, con le prime consegne già da luglio.

Dimensioni compatte ed interni digitali per una Hyundai eccezionale

Basato sulla collaudata piattaforma modulare E-GMP, il nuovo modello Hyundai condividerà molte soluzioni tecniche con la Kia EV2. Le proporzioni lo collocheranno al centro del segmento B-SUV, dove modelli come Renault 4 e Volvo EX30 iniziano a guadagnare terreno. La meccanica sarà probabilmente affine a quella della Kia EV3, incoronata World Car of the Year 2025. Si ipotizza quindi la presenza di due varianti con batterie da 58,3 kWh o 81,4 kWh, capaci di garantire un’autonomia compresa tra 430 e 600 km. Il motore dovrebbe sviluppare circa 201 cavalli e 230 Nm di coppia, offrendo prestazioni brillanti anche nei contesti extraurbani.

A sorprendere sarà anche la strategia di prezzo. Hyundai punterà a mantenere il lancio attorno ai 30.000 euro, grazie a una produzione ottimizzata e alla sinergia con il gruppo Kia. Un valore competitivo per un’auto che promette molto più della media. Lo stile dell’abitacolo si annuncia rivoluzionario. Un display continuo correrà per metà della plancia, fondendo strumentazione e infotainment in un’unica superficie fluida e hi-tech. Il design segna l’inizio di un nuovo corso estetico per Hyundai, orientato alla digitalizzazione totale. L’atmosfera a bordo cambierà in base alla modalità di guida selezionata. Luci, suoni e ritmo del veicolo si adatteranno automaticamente, creando un’esperienza dinamica e coinvolgente, unica a tutto tondo. Questo crossover sarà il sesto modello 100% elettrico di Hyundai, dopo l’imponente Ioniq 9.