Apple prepara i nuovi Mac fino al 2026: chip M5, M6 e un MacBook con A18 Pro

Apple starebbe definendo nei dettagli la propria roadmap per il futuro della linea Mac, sia desktop che portatile. Secondo quanto riferito da AppleInsider, sarebbero già in fase di test diversi dispositivi con il nuovo chipset M5, in arrivo tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026. L’anno successivo, invece, segnerà l’arrivo di M6 con modifiche più profonde, incluso un restyling del MacBook Pro e possibili novità come il display OLED.

I piani includono il rinnovo delle gamme MacBook Pro, MacBook Air, Mac Mini, Mac Studio e Mac Pro. A sorprendere è anche un possibile MacBook economico con chip A18 Pro, pensato per ridurre ulteriormente la soglia d’ingresso nella gamma portatile.

Tutti i modelli con chip M5 in arrivo nel 2025

Le novità più imminenti riguardano i MacBook Pro da 14 e 16 pollici, che manterranno il design attuale ma adotteranno il nuovo chip M5, disponibile in versione Pro e Max. Quattro le configurazioni previste:

J714s – MacBook Pro 14″ con M5 Pro;

J714c – MacBook Pro 14″ con M5 Max;

J716s – MacBook Pro 16″ con M5 Pro;

J716c – MacBook Pro 16″ con M5 Max.

Accanto ai portatili, sono in fase di test anche un nuovo Mac Mini con identificativo J873s, e un dispositivo inedito, probabilmente un iMac con chip M5, noto come J833ct. Per la fascia alta, Apple starebbe preparando un Mac Pro aggiornato, che potrebbe adottare M3 Ultra o direttamente M5 Ultra.

Il 2026 porterà M6, un nuovo design e schermi OLED

Le vere rivoluzioni arriveranno nel 2026, quando Apple dovrebbe rinnovare la linea MacBook Pro con un telaio più sottile e leggero, possibile integrazione di un modem e display OLED. I modelli attesi sono:

K114s – MacBook Pro 14″ con M6 Pro;

K114c – MacBook Pro 14″ con M6 Max;

K116s – MacBook Pro 16″ con M6 Pro;

K116c – MacBook Pro 16″ con M6 Max.

Anche la gamma MacBook Air riceverà aggiornamenti, ma si limiterà all’adozione del chip M5, mantenendo le versioni da 13 e 15 pollici con poche variazioni estetiche.

Possibile debutto per un MacBook con A18 Pro

Tra i progetti in corso, figura anche un dispositivo identificato come J700, che potrebbe essere il tanto vociferato MacBook con chip A18 Pro, pensato per offrire una soluzione portatile ancora più accessibile rispetto al MacBook Air entry-level. Una seconda sigla, J804, potrebbe invece riferirsi a un MacBook Pro base o a un modello intermedio.

Per ora, si tratta solo di indiscrezioni, ma il quadro che emerge è quello di una strategia a lungo termine, con aggiornamenti graduali nel 2025 e cambiamenti strutturali nel 2026, che potrebbero ridefinire l’identità dei Mac portatili.