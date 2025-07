Console per videogiochi retrò a soli 21 euro su AliExpress: l’occasione del 2025

AliExpress è sempre pronta a garantire un rapporto qualità/prezzo favorevole per tutti i consumatori che vogliono avere il massimo con il minimo sforzo, ed in questi giorni troveranno davvero soddisfazione nell’avere la possibilità di acquistare una console per videogiochi portatile, adatta principalmente ai giochi retrò, in vendita nel periodo a soli 21 euro.

Una vera e propria soluzione adatta per gli amanti del gaming di una volta, soluzione che avvicina il giocatore al mondo del passato, mettendogli in mano un prodotto veramente completo e quasi unico nel proprio genere. Le sue dimensioni sono in linea con gli altri prodotti dello stesso tipo, è grande quanto una PSP o una Nintendo Switch, sono presenti due pad analogici posti direttamente sui lati sinistro e destra del prodotto, con anche 8 pulsanti fisici che facilitano sicuramente l’utilizzo e l’accesso ad una serie lunghissima di funzionalità.

Il display è un IPS LCD con risoluzione 854 x 480 pixel, e dimensioni di 4,5 pollici di diagonale, non è touchscreen, ed è importante ricordare questo punto, il sistema operativo è Linux ed è facile sfruttare tutti gli applicativi ed i giochi che potete trovare installati. La batteria è da 3000 mAh, con una autonomia più che bilanciata.

Console per videogiochi in promozione su AliExpress

Il prezzo di vendita è davvero ridotto rispetto al listino iniziale di 63,70 euro, ma con AliExpress è possibile approfittare della riduzione del 66%, in modo tale da arrivare a spendere solamente 21,11 euro per il suo acquisto finale. Completate l’acquisto premendo qui.

Il dispositivo non integra uno slot di memoria, il che sta a significare che il consumatore non può ampliare in nessun modo la memoria interna, e di conseguenza sarà sempre fare affidamento sui 64GB di memoria interna. La spedizione presso il vostro domicilio è completamente gratuita ed avviene direttamente dall’Italia, così da non dover pagare le spese di spedizione.