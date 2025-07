Samsung Galaxy Z Fold 7 è online con le prime immagini: è super sottile

Il Galaxy Z Fold 7 si mostra finalmente in alcune immagini dal vivo, a pochi giorni dall’annuncio ufficiale. Le foto trapelate sembrano confermare quanto anticipato dai rumor più recenti: il nuovo pieghevole di Samsung sarà estremamente sottile. Non si tratta di semplici render, ma di vere e proprie immagini scattate da chi ha già avuto accesso a una delle prime unità demo.

Secondo quanto emerso, lo spessore da chiuso del dispositivo dovrebbe essere intorno ai 9 mm, un netto passo avanti rispetto al Galaxy Z Fold 6, che misurava ben 12,1 mm. Si tratta quindi di una riduzione di oltre 3 millimetri in una sola generazione, un dato che evidenzia il lavoro di ottimizzazione svolto da Samsung.

Sfida ai limiti ingegneristici

Il Galaxy Z Fold 7 non sarà lo smartphone pieghevole più sottile in assoluto — titolo che spetta all’Honor Magic V5con i suoi 8,8 mm — ma si avvicina moltissimo. Il limite strutturale per questo tipo di dispositivi sembra attestarsi attorno ai 4,5 mm per metà, oltre il quale risulta complicato scendere senza sacrificare componenti come la porta USB-C.

Samsung ha preferito non rinunciare alla connettività cablata, evitando scelte drastiche come l’eliminazione della porta o l’adozione di due metà con spessori differenti. Resta comunque un risultato importante sotto il profilo dell’ingegneria.

Le nuove custodie ufficiali per Galaxy Z Fold 7

Con il dispositivo arriveranno anche le cover ufficiali, già svelate in parte. La gamma sarà simile a quella vista con il modello precedente e includerà:

Custodia trasparente: 49€;

Trasparente con grip: 53€;

Trasparente con magneti compatibili con Qi2: 57€;

Custodia in silicone con cavalletto: 69€;

Custodia “Carbon Shield” in fibra di carbonio: 89€ (protegge solo la parte posteriore).

La varietà di accessori suggerisce un’attenzione sempre più mirata alla personalizzazione e alla fruibilità del dispositivo nel quotidiano. Ormai bisogna aspettare solo qualche giorno in quanto l’evento è programmato ufficialmente per il 9 luglio, ormai ci siamo.