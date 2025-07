Samsung ascolta gli utenti: Galaxy Z Fold 7 cambia estetica alle fotocamere

Samsung ha scelto di fare marcia indietro. Il nuovo Galaxy Z Fold 7, atteso per i prossimi mesi, non adotterà più l’estetica degli anelli intorno alle fotocamere posteriori, quelli che avevano fatto discutere tanto con il Galaxy S25 Ultra. La decisione arriva dopo le numerose lamentele degli utenti, che avevano segnalato la sensazione di “economicità” trasmessa da quelle finiture, soprattutto quando si scoprì che potevano persino staccarsi facilmente.

Le prime versioni del Fold 7 includevano lo stesso approccio estetico, ma Samsung ha scelto di intervenire prima dell’avvio della produzione, riprendendo un design più sobrio e coerente con quello visto sul precedente Galaxy Z Fold 5.

Nuovo sensore e stile più pulito

Le immagini trapelate in rete confermano il cambiamento: il modulo fotografico posteriore del Fold 7 ha ora linee più pulite, senza gli anelli sporgenti. Ma non è tutto. Secondo le ultime indiscrezioni, ci sarà anche un salto netto nella fotocamera principale, che passerà da 50 a 200 megapixel, un’evoluzione importante per chi cerca qualità fotografica su un pieghevole.

Anche altri modelli seguiranno la stessa linea estetica. Il nuovo Galaxy S25 Edge abbandonerà gli anelli, e si prevede che la serie Galaxy S26 farà lo stesso nel 2026.

Punti deboli e alternative

Nonostante le novità, resta qualche perplessità. La batteria del Fold 7 dovrebbe avere una capacità di 4.400 mAh con ricarica cablata a 25W: valori che non entusiasmano e che non segnano un vero progresso rispetto ai modelli precedenti.

Nel frattempo, altri brand stanno spingendo forte nel segmento dei pieghevoli. L’Oppo Find N5 e l’Honor Magic V5sono già considerati tra i dispositivi più avanzati, con l’Honor che offre sette anni di aggiornamenti software, proprio come Samsung. Per chi preferisce l’ecosistema One UI, però, il Fold 7 resta una scelta solida.

E se si ha pazienza, si potrà anche vedere se Apple porterà finalmente un iPhone pieghevole sul mercato, forse già con la gamma iPhone 18. Ma, almeno per ora, Samsung resta in vantaggio su questo fronte.