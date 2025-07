TIM vs Lyca Mobile: le offerte fino a 300GB in 5G ogni mese

Nel confronto tra TIM e Lyca Mobile emerge una contrapposizione tra un operatore storico e uno virtuale, entrambi con proposte fortemente orientate alla quantità di giga e alla semplicità di gestione, ma con logiche di accesso differenti.

Le tre offerte TIM: Power Special, Iron e Supreme Easy

TIM propone tre promozioni, tutte riservate a chi arriva da Iliad o da gestori virtuali. La più completa è la Power Special, che include 300 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS a 9,99€ al mese, con primo mese gratuito. Seguono la Power Supreme Easy, con 200 giga in 4G a 7,99€, e la Power Iron, con 150 giga in 4G a 6,99€ mensili. Tutte prevedono il primo mese omaggio, con attivazione agevolata, e sono pensate per attrarre chi ha bisogno di tanta connettività, con un’attenzione alla velocità.

Lyca Mobile: semplicità senza vincoli

Lyca Mobile propone una sola offerta, ma ben calibrata: 150 giga in 5G, minuti e SMS illimitati a 5,99€ al mese per sempre. Inclusi anche due mesi gratuiti. L’offerta è aperta a tutti gli utenti, senza restrizioni di provenienza, e non prevede vincoli particolari o obblighi tecnici complessi. La navigazione in 5G è attiva su rete compatibile, senza costi aggiuntivi.

Due filosofie di accesso

TIM offre più varianti, con condizioni specifiche per chi proviene da alcuni operatori e con una struttura più legata al mondo tradizionale della telefonia. Lyca Mobile semplifica tutto con una sola offerta, valida per tutti, a un prezzo molto competitivo.

Considerazioni finali da tenere in conto

Chi cerca massima velocità, più giga in 5G e può cambiare operatore tra quelli ammessi, può valutare TIM. Chi vuole libertà totale e un prezzo fisso, trova in Lyca Mobile una proposta chiara ed efficace. Scegliere dunque il provider più famoso di tutti o quella che ad oggi non è più una scommessa come Lyca, potrebbe comportare sempre un vantaggio.