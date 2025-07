Optima vs Fastweb: il confronto tra 4 promo fino a 300GB in 5G

Nel confronto tra Optima e Fastweb, emergono due approcci ben distinti: uno punta tutto sul prezzo più basso possibile, l’altro su offerte articolate e servizi accessori. Entrambi i gestori però cercano di soddisfare esigenze concrete in modo trasparente. Qualcuno potrebbe trovare delle differenze, le quali certamente ci sono, ma sempre restando intorno allo stesso concetto che è il rapporto tra qualità e prezzo.

Super Mobile Smart: 100 giga a meno di 5 euro

L’offerta Super Mobile Smart di Optima ha un canone di 4,95€ al mese, con minuti illimitati, 200 SMS e 100 giga in 4G. L’attivazione costa 9,90€, ma è scontata rispetto al prezzo abituale. Il primo pagamento è quindi di 14,85€. L’offerta è aperta a tutti, senza limitazioni sul gestore di provenienza. Interessante anche il bonus di 5€ in ricarica per chi porta un amico. È stata inoltre riconosciuta come “Prodotto dell’Anno 2025” nella categoria Servizi Telecomunicazioni Mobili, a conferma della soddisfazione da parte degli utenti.

Fastweb Mobile, Full e Maxi: tre pacchetti, fino a 300 giga

Fastweb propone tre offerte. La prima, Fastweb Mobile, include 150 giga, minuti illimitati e 100 SMS a 8,95€ al mese. La seconda, Mobile Full, aggiunge 5G e porta i dati a 200 giga, a 10,95€. Infine, Mobile Maxi, a 12,95€, con 300 giga, Fastweb Protect e assicurazione per animali domestici. Tutte prevedono attivazione da 10€, SIM ed eSIM gratuite, e sono disponibili anche tramite SPID o CIE. Le tariffe sono trasparenti e non prevedono vincoli. Fastweb, inoltre, si appoggia su una rete tra le più veloci d’Italia.

Target diversi, stesso mercato

Chi ha bisogni essenziali e budget ridotto può trovare in Optima una soluzione diretta ed efficace. Chi desidera più giga, servizi aggiuntivi e 5G incluso trova in Fastweb una proposta completa. Queste offerte hanno lo scopo di soddisfare la richiesta degli utenti e sono sotto certi aspetti molto diverse tra loro, ma è chiaro che qualsiasi sia la scelta delle persone interessate, non sarà errata.