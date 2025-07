Abbandono dei giochi: ecco come procede la petizione

Molti titoli online sono stati chiusi negli ultimi anni, lasciando i giocatori senza possibilità di continuare la propria esperienza. Anche se tali scelte vengono giustificate dal calo dell’utenza, è fondamentale sottolineare che un’attività ridotta non equivale alla totale assenza di interesse. Alcuni utenti rimangono affezionati a tali titoli anche dopo anni e meritano la possibilità di continuare a giocarli. La proposta della campagna prevede soluzioni concrete. Come il rilascio di strumenti per creare server privati o la possibilità di attivare una modalità offline.

Firmare la petizione è semplice: basta essere maggiorenni e accedere con SPID alla piattaforma ufficiale del Parlamento Europeo. La scadenza per partecipare è fissata al 31 luglio 2025. Se il milione di firme verrà raggiunto, sarà possibile portare il dibattito nelle sedi istituzionali europee. In tal modo si punta a mettere fine a tale pratica in modo definitivo.