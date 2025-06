Optima Mobile, la promo che batte Iliad: ecco 100GB al mese a prezzo BOMBA

Tra le offerte più interessanti nel panorama dei virtual operator, Super Mobile Smart di Optima si distingue per il suo eccellente rapporto tra quantità di servizi offerti e prezzo mensile. Al costo di 4,95€ al mese, la proposta include 100 giga in 4G, minuti illimitati verso tutti e 200 SMS, senza alcun vincolo legato all’operatore di provenienza.

Chiunque può attivare l’offerta, sia online che attraverso i canali ufficiali, con la possibilità di gestire tutto comodamente da casa. Il costo iniziale richiesto è di 14,85€, comprensivo del primo mese e della SIM, attualmente in promozione a 9,90€ invece dei consueti 19,90€. La spedizione è gratuita, dettaglio non scontato in questa fascia di prezzo.

Un riconoscimento che certifica la qualità del servizio

Super Mobile Smart è stata Eletto Prodotto dell’Anno 2025 per la categoria “Servizi Telecomunicazioni Mobile”. Il riconoscimento arriva da una ricerca di mercato condotta da Circana, che ha coinvolto un ampio campione di consumatori italiani. Il titolo viene attribuito ai prodotti o servizi che ottengono il punteggio medio più alto tra tutti quelli analizzati, confermando la validità della proposta di Optima secondo i criteri di innovazione, soddisfazione e convenienza.

Premi fedeltà e promozioni per chi invita amici

Chi già utilizza questa promozione può anche sfruttare l’iniziativa “porta un amico”. Si tratta di un piccolo incentivo che garantisce 5€ di ricarica gratuita sia al cliente attivo che alla persona invitata, una dinamica semplice ma efficace per fidelizzare e premiare il passaparola.

Super Mobile Smart si rivolge in modo chiaro a chi cerca una soluzione mobile economica ma completa, priva di restrizioni, con soglie generose e costi iniziali contenuti. In un mercato dove spesso le offerte più allettanti sono legate a portabilità specifiche, qui il vantaggio è davvero aperto a tutti. Potrebbe essere dunque questa la soluzione che stavate cercando per distaccarvi dal vostro gestore che vi ha aumentato il prezzo durante gli ultimi mesi.