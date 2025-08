SIM gratis con Fastweb: come funziona la nuova promozione

Attivare un’offerta Fastweb Mobile senza pagare la SIM è ora possibile grazie a una promozione valida ancora per pochi giorni. L’iniziativa, che terminerà a breve salvo proroghe, permette di ottenere gratuitamente una SIM fisica o una eSIM, eliminando il consueto costo di 10€. Per approfittarne, l’utente deve prima compilare un modulo online inserendo email, numero di telefono e selezionando il negozio Fastweb in cui intende finalizzare l’attivazione.

Le offerte mobile di Fastweb e la nuova rete 5G

Dopo aver confermato i dati e autorizzato il trattamento delle informazioni necessarie, Fastweb invia un coupon via email. Questo documento, da esibire in un punto vendita aderente, consente di attivare l’offerta scelta senza sostenere alcuna spesa per la SIM. L’unico costo iniziale resta quello della prima ricarica, pari a 10€ per il piano mobile più pubblicizzato, che ha un canone di 8,95€ al mese. Per ottenere lo sconto è indispensabile richiedere la portabilità del numero. Chi non utilizza il coupon entro quattro giorni potrebbe essere contattato dall’operatore come promemoria.

L’offerta più promossa all’interno dell’iniziativa include minuti illimitati verso tutti, 100 SMS e 150GB in 5G a 8,95 euro mensili. Non mancano vantaggi aggiuntivi come l’accesso ai corsi della Fastweb Digital Academy, che permette di acquisire competenze digitali gratuite. Chi vuole aumentare la sicurezza di navigazione può attivare anche Fastweb Protect, ora al costo di 3€ per ogni mensilità senza mesi di prova gratuiti.

Importante ricordare che dall’inizio del 2025, tutti i nuovi clienti FastwebMobile usufruiranno della rete Vodafone Italia. Grazie a questa infrastruttura, nelle aree coperte è possibile navigare fino a 2Gbps in download e 200Mbps in upload con il 5G, mentre in 4G la velocità può raggiungere 1000 Mbps. La combinazione tra velocità di connessione e costo contenuto rende la promozione particolarmente interessante per chi desidera cambiare operatore. L’eliminazione del prezzo della SIM tramite coupon riduce la spesa iniziale e incentiva il passaggio a un’offerta ricca di Giga e vantaggi extra. Insomma chi intende sfruttare questa opportunità deve agire rapidamente prima che sia troppo tardi !