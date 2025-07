Nuova funzione WhatsApp: gli stati di gruppo diventano silenziosi

Non è raro che, in una giornata qualsiasi, si venga inondati da una raffica di notifiche provenienti da uno stato condiviso su WhatsApp. Bastano pochi secondi e il telefono inizia a vibrare senza tregua. Magari qualcuno ha taggato il gruppo di famiglia, del lavoro o degli amici in un nuovo stato. Un meccanismo che, anche se efficace nel trasmettere aggiornamenti, spesso genera irritazione e fastidio. A tal proposito, l’ultima versione beta dell’app per iOS, identificata con il numero 25.19.10.76, si propone di attuare una piccola modifica.

WhatsApp: privacy garantita e niente più errori nei destinatari

La novità introdotta consiste nella possibilità di pubblicare stati rivolti esclusivamente ai membri di un gruppo, senza generare notifiche. Si tratta di una soluzione pensata per chi desidera condividere momenti, informazioni o altri contenuti con una cerchia ristretta, senza però disturbare gli altri membri. La funzione è accessibile dalle impostazioni del gruppo, dove l’utente può selezionare il tipo di stato da caricare e condividerlo in modo istantaneo. Qualsiasi sia il contenuto sarà visibile per 24 ore. Proprio come accade con gli stati tradizionali e resterà confinato all’interno del gruppo selezionato.

Una delle caratteristiche fondamentali di questa nuova funzionalità riguarda la sicurezza dei contenuti. Gli stati di gruppo, esattamente come tutte le altre comunicazioni su WhatsApp, sono protetti dalla crittografia end-to-end. Ciò significa che i contenuti pubblicati non possono essere intercettati né visualizzati da persone esterne al gruppo. In più, non è necessario selezionare manualmente chi può vedere lo stato, poiché sarà l’app stessa a impostare automaticamente la visibilità corretta, riducendo il rischio di errori nella condivisione.

Insomma, tale funzione risponde alle esigenze di chi cerca un modo più ordinato e rispettoso per comunicare all’interno di gruppi, soprattutto in ambito lavorativo o familiare. Un passo avanti nell’equilibrio tra socialità e discrezione, in un’epoca in cui la quantità di notifiche è diventata spesso insostenibile. WhatsApp si conferma così attenta alle richieste degli utenti, migliorando l’esperienza d’uso con aggiornamenti intelligenti e mirati.