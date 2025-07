Switch 2 fa il tutto esaurito e Nintendo si scusa per i ritardi

Nintendo Switch 2

Il successo era prevedibile, ma forse non tutti si aspettavano persino numeri del genere. Nintendo Switch 2, la console di nuova generazione dell’azienda giapponese, sta già facendo registrare il tutto esaurito in fase di prenotazione, ben prima del lancio ufficiale previsto per fine anno. Le prime unità sono state prenotate in poche ore nei mercati asiatici e ora anche Europa e Stati Uniti si preparano a un debutto caotico.

Di fronte a una domanda superiore alle aspettative, Nintendo ha deciso di prendere la parola in anticipo, prevedendo già quel che potrebbe succedere. In un annuncio ufficiale, l’azienda si scusa pubblicamente con i fan, riconoscendo che la produzione non riuscirà a coprire l’intera richiesta iniziale. Un déjà vu che ricorda quanto accaduto con il modello precedente nel 2017 e, ancora prima, con la Wii.

La nuova console Nintendo Switch 2 non è ancora uscita ma è già introvabile, l’azienda chiede pazienza e promette più disponibilità

Il problema non è solo la domanda record. Le catene produttive stanno ancora risentendo degli strascichi post-pandemia e della carenza di chip adatti. Inoltre, l’hardware più avanzato della Switch 2, che promette una qualità grafica vicina alle console più potenti, richiede tempi di assemblaggio più lunghi e fornitori più selezionati. Nintendo, tuttavia, rassicura tutti annunciando che la produzione aumenterà a partire da settembre, e nuove scorte saranno distribuite regolarmente nei mesi successivi. L’obiettivo è garantire un Natale 2025 con la console sugli scaffali.

In attesa dell’uscita ufficiale, la community resta in fermento. I leak su specifiche tecniche e titoli di lancio hanno alimentato un hype crescente e aspettative ancor più alte. Ma il rischio di cadere nel tranello è già alto, con rivenditori non ufficiali che offrono le prenotazioni a prezzi gonfiati. Nintendo deve quindi affrontare una doppia sfida, da una parte soddisfare la domanda e dall’altra preservare l’esperienza utente. Per ora, la Switch 2 è già un successo, non ci resta che vedere come andranno le vendite.