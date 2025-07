Nintendo punta sulla retrocompatibilità: Splatoon 3 brilla sulla nuova Switch 2

Le aspettative sulla Nintendo Switch 2 erano alte, ma non tutte le prime impressioni sono state positive. Molti analisti, nelle scorse settimane infatti, avevano mosso critiche al display, definito poco brillante, e alcuni sviluppatori avevano sollevato dubbi sui limiti del software di sistema. In mezzo a queste critiche vi è però una caratteristica della nuova console che ne ha fatto cambiare completamente percezione. La retrocompatibilità con i giochi della generazione precedente non solo funziona, ma in alcuni casi migliora sensibilmente l’esperienza di gioco. Digital Foundry, esperto collettivo nell’analisi tecnica dei videogiochi, ha infatti testato Splatoon 3 su Switch 2 e ha rilevato un salto qualitativo che ha superato ogni aspettativa.

Nintendo: i vecchi titoli ricevono nuova vita su Switch 2

Splatoon 3 sembra infatti trasformarsi completamente sulla nuova console. In termini di risoluzione si passa da un 1080p dinamico a un vero 4K stabile, restituendo una pulizia visiva che sulla prima Switch era impensabile. Digital Foundry sottolinea come alcune aree del gioco raggiungano ora una qualità quattro o cinque volte superiore rispetto alla versione precedente. Texture più definite, dettagli ambientali più ricchi e un frame rate che resta ancorato ai 60fps rendono l’intera esperienza molto più fluida. Anche la modalità portatile beneficia del nuovo hardware. Si passa infatti da 720p dinamici a un 1080p fisso, con prestazioni sempre molto alte anche in movimento.

Ma bon è solo Splatoon 3 a godere di questi miglioramenti. Anche giochi come Super Mario Odyssey e The Legend of Zelda: Link’s Awakening mostrano benefici evidenti, pur senza aggiornamenti dedicati. L’architettura della Nintendo Switch 2 permette quindi ottimizzazioni automatiche che elevano la qualità complessiva, rendendo appetibile anche il vecchio catalogo di giochi. La strategia dell’ azienda si rivela quindi corretta. Il suo obiettivo è quello di cercare di offrire agli utenti una transizione fluida tra le generazioni di console, migliorando ciò che già possiedono.

Il pubblico lo ha decisamente apprezzato, non a caso la Switch 2 è praticamente andata esaurita ovunque e la domanda ha superato le stime. Chi ancora non ha provato Splatoon 3, ora ha un motivo in più per farlo. Secondo alcuni commenti online la nuova versione non è semplicemente più bella, è proprio un altro gioco.