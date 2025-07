Offerta Iliad Flash 220: ora anche per i già clienti

Iliad stupisce il mercato con l’offerta Flash 220, già molto apprezzata dai nuovi clienti e ora attivabile anche da chi possiede una SIM Iliad attiva. Nessun costo extra, nessuna complicazione. Il passaggio a questa soluzione può essere effettuato gratuitamente tramite il cambio promo disponibile nell’area personale, ma solo fino alle ore 15:00 del 17 luglio 2025, salvo proroghe. Un’iniziativa che punta a consolidare la fiducia degli utenti storici, offrendo loro l’opportunità di aumentare i Giga senza modificare il prezzo mensile, che resta fisso a 9,99€.

Non solo mobile: la fibra Iliad diventa ancora più accessibile

Chi ha già un piano a questo prezzo ma con un pacchetto dati inferiore non ha ragione di esitare. Passando a Flash 220 si ottengono infatti ben 220GB mensili su rete 5G, minuti illimitati, SMS illimitati e 13GB dedicati al roaming nei Paesi dell’Unione Europea. Anche in caso di viaggio all’estero, ad esempio in Grecia, la navigazione resta fluida e senza costi extra. La promessa di Iliad di non introdurre mai modifiche contrattuali, ribadita anche per questa offerta, rafforza ulteriormente l’attrattiva della promozione.

Flash 220 non è solo sinonimo di connettività. In quanto l’ offerta apre anche la porta a un’interessante agevolazione sulla fibra ottica Iliad. Chi aderisce al piano potrà infatti attivare l’abbonamento alla fibra con uno sconto permanente di 4€ al mese. Il prezzo mensile si riduce così da 25,99 a 21,99€, con un risparmio complessivo di 48€ l’anno. Una proposta interessante per chi desidera unire in un unico operatore i propri servizi di connettività mobile e fissa, mantenendo trasparenza e convenienza.

L’espansione della rete 5G, il supporto alla tecnologia VoLTE e la possibilità di navigare in hotspot completano un piano ormai tra i più completi del contesto italiano. Insomma, Flash 220 non è solo un’offerta, ma è la dimostrazione concreta di come Iliad voglia continuare a evolversi senza mai perdere il contatto con le esigenze reali dei suoi clienti affezionati.