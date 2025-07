Android 16, la novità per difendersi dalle reti mobili sospette: ecco l’avviso

Con l’arrivo di Android 16, Google rafforza il proprio impegno nella tutela della privacy mobile, introducendo un sistema di allerta contro le reti sospette. La novità consiste in una notifica automatica che compare quando lo smartphone rileva una possibile connessione a una rete mobile anomala, potenzialmente legata ad attività di sorveglianza non autorizzata.

Alla base di questi attacchi ci sono tecnologie note come stingray, ossia dispositivi che simulano le celle telefoniche legittime. Posizionati in aree strategiche, attirano la connessione dei dispositivi nelle vicinanze e permettono a chi li controlla di ottenere dati sensibili: identificativi unici come l’IMEI, accesso a chiamate non cifrate e la possibilità di forzare protocolli obsoleti per facilitare l’intercettazione.

Un percorso iniziato anni fa, ora concretizzato con Android 16

Google ha avviato già da tempo una strategia per limitare l’impatto di queste minacce. Con Android 12 è stata aggiunta l’opzione per disattivare la rete 2G, spesso sfruttata per forzare downgrade della connessione. Android 14 ha poi inserito un filtro per bloccare i cosiddetti “null cipher”, ovvero algoritmi assenti o estremamente deboli che espongono il traffico a intrusioni.

Con Android 15, la difesa è diventata più dinamica: il sistema è stato in grado di notificare quando una rete tentava di raccogliere identificativi o alterare i criteri di cifratura. Adesso quindi ecco un ulteriore spinta proprio grazie all’arrivo di Android 16: nel caso in cui lo smartphone dovesse rilevare un qualsiasi comportamento anomalo da parte della rete, manderà direttamente all’utente un avviso in tempo reale. Questo sarà utile per stoppare immediatamente la connessione o attivare altre precauzioni.

Un segnale chiaro contro la sorveglianza

Il nuovo sistema non blocca direttamente la connessione, ma mette l’utente in condizione di scegliere, offrendo consapevolezza e strumenti per difendersi da una forma di attacco invisibile e sofisticata. Una funzione pensata per contrastare pratiche sempre più diffuse, che sfruttano falle nei sistemi di comunicazione mobile per raccogliere informazioni senza autorizzazione.