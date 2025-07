WhatsApp: scopri gratis le 3 funzioni segrete che ti faranno impazzire

I tempi ormai sono cambiati e le persone vanno sempre meno dietro all’ordinario, anche quando si tratta di applicazioni utilizzabili ogni giorno come ad esempio WhatsApp. La famosa piattaforma di messaggistica istantanea è stata praticamente stravolta dalla prima uscita sulle varie piattaforme, diventando ad oggi uno strumento indispensabile sia per le conversazioni giornaliere semplici che per il lavoro.

Ora l’obiettivo degli utenti è avere sempre di più, ma cosa succede quando ci sono delle funzionalità che WhatsApp non permette? Bisogna semplicemente affidarsi ad applicazioni di terze parti molto semplici da usare e che ad oggi sono legali al 100%. Parliamo di soluzioni che talvolta riescono ad aggirare anche alcuni limiti imposti dall’applicazione di messaggistica più famosa al mondo, tutte già utilizzate da centinaia di migliaia di utenti.

WhatsApp: sono queste le tre funzionalità che vi stupiranno, si può anche spiare il vostro partner

Tra le prime funzioni in assoluto in riferimento ad applicazioni di terze parti collegate a WhatsApp, ce ne sono alcune che non potete perdervi. La prima è sicuramente Whats Tracker, applicazione in grado di monitorare le entrate e le uscite da WhatsApp di ogni utente.

Basta infatti scaricare l’app, entrare e scegliere i numeri da monitorare: in questo modo, ogni volta che la persona che avete scelto di spiare entrerà o uscirà da WhatsApp, Whats Tracker vi invierà una notifica. Saprete così al momento quando una persona è online e anche quando va offline, con tanto di report a fine giornata con tutti gli orari in lista.

L’altra app famosissima si chiama invece Unseen, soluzione unica nel suo genere. Questa infatti è capace di intercettare tutti i messaggi che arrivano su WhatsApp ogni giorno, permettendo all’utente di leggerli al di fuori dell’app ufficiale. È in questo modo che non si risulterà mai online anche leggendo tutto ciò che arriva.

L’ultima app che bisognerebbe senza dubbio scaricare si chiama infine WAMR. Questa consente di recuperare i messaggi eliminati di proposito dagli altri utenti in una conversazione individuale o di gruppo. La condizione fondamentale però è quella di aver scaricato l’app prima che avvenga la cancellazione del messaggio.