L’operatore di telefonia 1Mobile ha lanciato

Flash 220 Limited Edition. Una promozione esclusiva per chi sceglie di diventare cliente, disponibile fino al 15 novembre 2024. L’offerta propone 220GB di traffico dati a soli 4,99€ per il primo mese. Per poi salire a 9,99€ a partire dalla seconda mensilità. In più, include minuti illimitati verso numeri nazionali e 90 SMS. Per i nuovi utenti che portano il numero da un altro operatore, l’attivazione è gratuita. Mentre chi acquista una nuova SIM 1Mobile dovrà sostenere un costo unico di 9,99euro. Il traffico non utilizzato entro il mese non sarà cumulabile con quello successivo. Mentre in caso di superamento dei dati disponibili, sarà possibile continuare a navigare a 0,50 centesimi ogni 100MB, tariffati a scatti anticipati da 100Kb. Invece, in situazioni di credito insufficiente, il rinnovo sarà sospeso fino a una ricarica che copra il costo della tariffa.

Gestione semplificata e possibilità di disattivazione diretta con 1Mobile

Tale soluzione prevede tariffe agevolate per le chiamate internazionali, visibili sul sito di 1Mobile. Per chi fosse interessato, è possibile attivarla direttamente online o nei punti vendita autorizzati. La compatibilità dei servizi è garantita con gran parte dei dispositivi mobili. Salvo alcune limitazioni tecniche per modelli specifici come i cellulari Brondi e Wiko. Mentre chi utilizza dispositivi con sistema operativo Blackberry OS non potrà beneficiare di quest’offerta per motivi di incompatibilità software.

L’offerta Flash 220 Limited Edition è stata pensata per offrire non solo una tariffa competitiva, ma anche strumenti di controllo e gestione rapidi e intuitivi. Tramite l’app dell’operatore o l’area personale presente sul sito dello stesso, i clienti possono monitorare il consumo dei loro servizi. Come il traffico dati, i minuti e gli SMS inviati, oltre che verificare il credito residuo in tempo reale. È importante sapere che, in caso di disattivazione, potrete continuare ad usufruire dei dati residui fino alla fine del periodo già pagato.

Se poi un cliente decide di cambiare operatore entro 180 giorni dall’attivazione, i bonus accumulati saranno trattenuti dal credito residuo. Per la riattivazione invece, è previsto un costo di 15€, oltre al canone mensile. Insomma, questa promozione rappresenta per 1Mobile un modo efficace per attrarre nuovi iscritti, proponendo una tariffa versatile e super personalizzabile.