Iliad lancia l’offerta Flash 150: una rivoluzione mobile

Un’offerta che punta dritta al cuore degli utenti più esigenti, senza compromessi e senza clausole nascoste. Iliad torna nel mercato mobile ancora più forte, con la promozione “Flash 150”. Ovvero una proposta destinata a riscrivere le regole del settore. Per soli 7,99€ al mese, l’utente ha accesso a 150GB di traffico in 4G e 4G+, chiamate illimitate verso numeri fissi e mobili, oltre a SMS senza limiti. La tariffa non cambierà nel tempo, una promessa di stabilità che pochi altri operatori possono garantire.

Iliad: navigazione continua, anche oltre i limiti

Il prezzo fisso è solo uno degli elementi che rendono questa offerta così interessante. Nessun vincolo contrattuale, nessun costo nascosto, nessun obbligo di durata. L’attivazione può essere effettuata online in pochi minuti, con un costo unico di 9,99€. La portabilità del numero poi è gratuita! Tutti i servizi considerati essenziali, come l’hotspot per condividere la connessione, la segreteria telefonica, il controllo del credito residuo e il servizio “Mi richiami”, sono inclusi fin da subito, senza sovrapprezzi.

Chi consuma tutti i 150GB mensili, può comunque continuare a navigare. Il proseguimento della connessione è disponibile a 0,90 centesimo ogni 100MB, ma solo se il cliente dà il proprio consenso. Anche in questo caso, Iliad mantiene un approccio chiaro e privo di decisioni autonome che potrebbero generare costi indesiderati. La promo prevede anche vantaggi per chi viaggia in Europa. Sono infatti previsti minuti e SMS restano illimitati, mentre sono inclusi 11GB di traffico dati in roaming.

Un altro elemento interessante è la semplicità dell’attivazione. In quanto il sito ufficiale di Iliad guida l’utente passo dopo passo. In pochi minuti è possibile sottoscrivere l’offerta e ricevere la SIM a casa. Insomma, la trasparenza contrattuale e la qualità del servizio fanno della Flash 150 una proposta concreta, adatta sia ai giovani sempre connessi, sia a chi vuole ridurre i costi senza rinunciare a prestazioni elevate.