Apple, watchOS 26 beta non funziona sui modelli Hermes: ecco cosa succede

La seconda beta per sviluppatori di watchOS 26 sta causando malfunzionamenti rilevanti sugli Apple Watch Hermes, la linea di smartwatch di fascia alta realizzata in collaborazione con la maison francese. Nelle note ufficiali di rilascio, Apple ha confermato l’esistenza di bug specifici che interessano esclusivamente questi modelli, raccomandando di evitare l’installazione dell’aggiornamento in attesa di una correzione.

I problemi segnalati non sono di poco conto: si va da crash continui del sistema operativo al surriscaldamento anomalo del dispositivo, fino a situazioni in cui la batteria non si ricarica più correttamente. A rendere la situazione ancora più complessa è il fatto che i bug sembrano legati proprio alle personalizzazioni esclusive dei modelli Hermes, come i quadranti e alcune funzionalità software dedicate. Si tratta di una situazione alquanto incresciosa, soprattutto perché questi modelli di Apple Watch sono i più costosi in assoluto per via del loro brand.

Anche l’app Apple Watch su iPhone presenta anomalie

Le difficoltà non si limitano all’orologio. Alcuni utenti hanno segnalato malfunzionamenti anche nell’app Apple Watch su iPhone, in particolare durante le fasi di abbinamento. In alcuni casi, disaccoppiare l’orologio permette di far tornare l’app a funzionare, ma ogni tentativo successivo di riassociare il dispositivo fallisce, bloccando di fatto il collegamento tra i due prodotti.

Nonostante l’impatto evidente su una specifica fascia di utenti, Apple non ha ritirato la beta 2 dalla distribuzione. Le problematiche sembrano infatti limitate ai modelli Hermes e non coinvolgono le altre versioni di Apple Watch. Il consiglio rivolto agli sviluppatori resta comunque chiaro: non installare la beta 2 su dispositivi Hermes, in attesa di una patch.

Non è ancora stata annunciata una data per la correzione dei bug, ma è probabile che gli interventi vengano integrati nella prossima beta, che dovrebbe coincidere con il debutto della prima versione pubblica del nuovo sistema operativo. Ci saranno comunque novità prossimamente.