Samsung Now Brief: in arrivo notifiche per le consegne pacchi

Now Brief, il pannello riepilogativo introdotto da Samsung con la serie Galaxy S25, si prepara a fare un salto di qualità. Nelle ultime versioni dell’app Messaggi e in una build Beta della One UI 8, sono emersi dettagli su una nuova funzionalità dedicata alle notifiche di consegna dei pacchi. Un sistema che permetterà di ricevere, direttamente su Now Brief, un riepilogo ordinato dei messaggi relativi alle spedizioni. Niente più ricerca nei messaggi sparsi o nelle app dei singoli corrieri: tutto sarà visibile in un’unica scheda. Il software sarà capace di distinguere i messaggi di consegna dalle altre comunicazioni, presentandoli all’utente con un promemoria automatico.

Promemoria, smart home e nuovi widget: l’assistente Samsung si fa ancora più utile

Le stringhe di codice analizzate indicano che Now Brief potrà anche contare quanti messaggi di consegna si sono ricevuti nel corso della giornata. Inoltre, potrebbe essere integrato con avvisi intelligenti già in fase di sviluppo, come quelli dedicati ai messaggi sospetti. Sebbene Samsung abbia in passato dichiarato l’intenzione di dismettere l’app Messaggi, il continuo arricchimento di Now Brief dimostra che il progetto ha preso una nuova direzione. In attesa del rilascio ufficiale, il sistema sembra già pronto a diventare un punto di riferimento per gli utenti Galaxy più organizzati.

Le novità non si fermano ai messaggi sulle spedizioni. Secondo quanto rivelato da una versione di test della One UI 8, Now Brief riceverà nuove schede informative. Tra le aggiunte spiccano i promemoria per il parcheggio, con la possibilità di segnare automaticamente dove si è lasciata l’auto. Una funzione che potrebbe utilizzare le foto scattate o i dati di geolocalizzazione. Non mancheranno anche le notifiche dedicate alla smart home: Now Brief sarà in grado di mostrare aggiornamenti in tempo reale su dispositivi connessi, dai sensori alle lampadine fino ai termostati.

Arrivano anche avvisi dedicati alla batteria degli accessori indossabili, come Galaxy Watch e Galaxy Buds, per evitare di trovarli scarichi nei momenti cruciali. Cambia anche l’interfaccia: i widget passeranno dal formato 2×1 a 2×2, offrendo più spazio e leggibilità. Infine, torna la funzione “Leggi ad alta voce”, ideale per chi preferisce ascoltare i contenuti invece di leggerli. Tutti questi miglioramenti indicano chiaramente la direzione intrapresa da Samsung: trasformare Now Brief in un vero hub digitale personale, sempre più intelligente e personalizzato.