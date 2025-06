Samsung riduce la produzione dei Galaxy S25 Edge?

Le vendite del Galaxy S25 Edge non stanno andando come sperato. Secondo quanto riferito dalla testata The Elec, nel mese di giugno il dispositivo ha registrato un crollo nelle vendite. Un valore che ha spinto Samsung a ridurre gli ordini di produzione. L’entità della riduzione non è stata specificata, ma una fonte interna ha parlato di una diminuzione “considerevole”: Lasciando intendere che il calo è stato tutt’altro che marginale. Ciò è particolarmente rilevante considerando che i primi tre mesi dopo il lancio rappresentano di solito la fase cruciale per il successo commerciale di uno smartphone. In realtà, alcuni segnali anticipavano tale situazione. Già nei giorni precedenti si era parlato di vendite deludenti e, nonostante sia stato presentato da poco, il dispositivo è già facilmente reperibile a prezzi scontati. Tale dato non solo conferma le difficoltà nelle vendite, ma suggerisce anche un possibile problema legato alla strategia di progettazione.

Vendite in calo per i Galaxy S25 Edge di Samsung

Nel dettaglio, si è ipotizzato che il design sottile e leggero del Galaxy S25 Edge ha richiesto compromessi tecnici che non tutti gli utenti sono disposti ad accettare. Ciò soprattutto riguardo l’autonomia della batteria e qualità della fotocamera. Quando si parla di uno smartphone di fascia alta, il prezzo deve essere giustificato da prestazioni all’altezza. Se tale equilibrio viene meno, anche l’estetica più raffinata può non bastare a convincere il pubblico.

Tale situazione solleva interrogativi sul futuro del modello Edge, introdotto da Samsung come una sorta di esperimento. L’intenzione sarebbe quella di farne il successore del modello Plus, tradizionalmente il meno popolare della serie Galaxy S. Eppure, considerando il debutto poco brillante, non è scontato che l’azienda decida di proseguire su tale strada senza apportare modifiche sostanziali. Non è escluso che nel prossimo anno vengano introdotte migliorie tecniche. O che la semplice eliminazione del modello Plus costringa gli utenti a orientarsi proprio verso l’Edge come compromesso tra il modello base e l’Ultra.