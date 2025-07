One UI 8 Samsung

Samsung sta lavorando a due novità per la sua interfaccia One UI 8, attualmente in fase di sviluppo: l’introduzione di un widget dinamico capace di adattarsi al contesto e la rimozione della sezione “Impostazioni audio avanzate”. Le modifiche sono emerse grazie all’analisi del codice effettuata sull’ultima beta dell’interfaccia, offrendo un primo sguardo sulle direzioni intraprese dall’azienda.

Un widget intelligente e contestuale

La prima novità è l’aggiunta di un widget intelligente dinamico, simile al già esistente Smart Widget di Samsung ma più evoluto. Il nuovo elemento grafico mostrerà informazioni diverse in base all’orario, al luogo e all’uso del dispositivo. Ad esempio, potrà suggerire eventi del calendario al mattino, promemoria nel pomeriggio e controlli multimediali la sera. Questo sistema mira a semplificare l’interazione con il dispositivo adattando l’esperienza alle abitudini dell’utente.

In parallelo, Samsung ha rimosso dall’ultima beta di One UI 8 la sezione chiamata “Impostazioni audio avanzate”, che nelle versioni precedenti consentiva agli utenti di gestire funzioni come Dolby Atmos, equalizzatore e bilanciamento audio in modo separato. Tali impostazioni sono ora consolidate nel menu standard del suono, suggerendo una semplificazione dell’interfaccia per evitare ridondanze e migliorare la fruibilità.

Le modifiche indicano un’ulteriore evoluzione della One UI verso una gestione più intuitiva e meno frammentata delle impostazioni. Rimuovendo sezioni secondarie e potenziando elementi dinamici, Samsung sembra puntare su un’esperienza d’uso più fluida, capace di ridurre la complessità per l’utente medio, mantenendo al contempo le funzioni essenziali a portata di mano.

Nonostante le nuove funzionalità siano già presenti nella beta di One UI 8, non è garantito che queste arriveranno nella versione stabile, prevista nei prossimi mesi per la gamma Galaxy S24 e successivamente per gli altri modelli compatibili. Samsung potrebbe testare le modifiche su un gruppo ristretto di utenti prima di decidere se introdurle su scala più ampia.

La versione 8 della One UI segna un cambio di passo per l’interfaccia Samsung, con un’attenzione crescente verso l’intelligenza artificiale, l’adattività dei contenuti e la riduzione della complessità visiva. L’introduzione di widget più intelligenti si inserisce in questa direzione, così come la razionalizzazione delle impostazioni meno utilizzate. One UI 8 si configura dunque come un aggiornamento orientato a migliorare la fruibilità complessiva.