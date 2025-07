Gemini Live si evolve grazie ai sottotitoli in tempo reale

Con l’ultimo aggiornamento di Gemini Live, Google rende l’assistente vocale ancora più performante. Una delle funzioni più attese infatti è finalmente arrivata. Di cosa stiamo parlando? Dei sottotitoli in tempo reale durante le conversazioni vocali. Disponibili sia per gli utenti Android che iOS, i sottotitoli permettono di leggere direttamente sullo schermo le risposte di Gemini, rendendo l’interazione più chiara in qualsiasi contesto, anche in ambienti silenziosi o affollati. La trascrizione, però, riguarda solo ciò che dice l’assistente. Ciò significa che le parole dell’utente non vengono visualizzate, anche se l’intero scambio può essere rivisto alla fine.

Gemini Live: nuove integrazioni per un assistente più funzionale

L’attivazione è semplice. Una volta avviata una conversazione Live, compare un nuovo tasto in alto a destra che consente di visualizzare un riquadro fluttuante con il testo. A seconda della modalità, questo riquadro cambia posizione. Si trova al centro se si usa l’audio a schermo intero, in alto se si guarda un video. Al momento, la finestra dei sottotitoli non può essere spostata o ridimensionata. Su Android, è stato aggiunto anche un menù dedicato nelle impostazioni, denominato “Preferenze dei sottotitoli codificati”. Una volta attivata, la funzione resta abilitata per tutte le conversazioni successive, a meno che l’utente non esca completamente dalla modalità Live.

Non si tratta però dell’unico aggiornamento disponibile. Gemini Live diventa anche più utile grazie all’integrazione con diverse app Google. Calendar, Keep, Tasks e Maps entrano ora a far parte dell’esperienza d’uso quotidiana dell’assistente, trasformandolo in uno strumento operativo, non solo informativo. È ora possibile, durante una conversazione, chiedere a Gemini di salvare una nota su Keep, creare un evento in Calendar o aggiungere un promemoria in Tasks. L’integrazione con Google Maps, invece, consente di ottenere suggerimenti e informazioni su percorsi e destinazioni.

Il funzionamento è assolutamente intuitivo. Quando un’opzione viene attivata, compare un piccolo chip con l’icona dell’app interessata e un messaggio di conferma. Ad esempio, “Nota creata” o “Evento aggiunto”. In alcuni casi, è anche possibile annullare l’azione direttamente dallo schermo. Le funzioni sono in fase di distribuzione graduale e, per ora, non tutti vi hanno accesso. Chi ha ricevuto l’aggiornamento può già testarlo con comandi vocali mirati. Infine, anche l’uso della fotocamera per acquisire contenuti, come un volantino o una lista scritta a mano, è stato potenziato, rendendo l’esperienza ancora più pratica e intelligente